Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un robo de gran magnitud tuvo lugar en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, dejando como saldo a un grupo de estudiantes afectados y pérdidas materiales que superarían los 60 millones de pesos. De acuerdo con la información recopilada por Noticias Caracol, el hecho ocurrió la noche del miércoles 4 de noviembre, cuando al menos 10 estudiantes se disponían a disfrutar de una actividad deportiva en las canchas del campus. Mientras los jóvenes se encontraban jugando fútbol, personas desconocidas aprovecharon la oportunidad para ingresar a los camerinos y revisar las maletas donde las víctimas habían dejado sus pertenencias.

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Entre los objetos hurtados se encuentran computadores portátiles MacBook, tabletas iPad, teléfonos celulares de alta gama, joyas y dinero en efectivo. El valor total de los elementos supera los 60 millones de pesos, según los reportes mencionados en el artículo. Los delincuentes, presuntamente haciéndose pasar por estudiantes, accedieron por la puerta principal de la universidad sin mayores inconvenientes, tal como sostienen varios testimonios recogidos por Noticias Caracol. Una de las estudiantes afectadas aseguró que no se solicitó el carné para ingresar a esa hora, situación que encendió las alertas sobre los protocolos de seguridad y el control de acceso en la institución educativa.

La situación quedó al descubierto cuando los estudiantes, tras finalizar el encuentro deportivo, regresaron a los vestidores y detectaron la ausencia de sus objetos personales. El impacto del robo no solo generó pérdidas materiales, sino también preocupación por la seguridad dentro de una de las universidades más prestigiosas de la capital colombiana.

En respuesta a la denuncia, unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron hasta la institución para acompañar a las víctimas y adelantar las primeras verificaciones dentro de las instalaciones. De acuerdo con la fuente, la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad será fundamental para esclarecer el recorrido de los responsables, determinar el tiempo que permanecieron en los camerinos y establecer por dónde lograron salir con los objetos hurtados. Hasta el momento de los reportes, no se tenía información sobre capturas relacionadas con este hecho y las investigaciones por parte de las autoridades continuaban.

¿Cómo fue posible el millonario robo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá?

De acuerdo con los testimonios recogidos por Noticias Caracol, los presuntos responsables del robo lograron ingresar a la universidad haciéndose pasar por estudiantes y accedieron al edificio sin que se les exigiera el carné a la hora de entrada. Esto permitió que pudieran entrar a los camerinos durante un partido de fútbol, revisar las pertenencias de los participantes y llevarse computadores, tabletas, celulares y dinero en efectivo sin ser detectados en el acto.

¿Cuáles son las investigaciones que adelanta la policía sobre el robo en la Javeriana?

La Policía Metropolitana de Bogotá, tras conocer la denuncia y atender a los afectados, quedó encargada de revisar las cámaras de seguridad de la universidad para identificar cómo ingresaron los delincuentes, cuánto tiempo permanecieron en los camerinos y cuál fue la ruta de escape. Hasta los reportes conocidos, las autoridades no habían realizado capturas y continuaban con las labores para dar con la identidad y paradero de los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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