Una escapada de fin de semana terminó en una pesadilla para David Molina, periodista de Noticias Caracol, quien estuvo cerca de perder la movilidad después de que una palmera cayera sobre él y su pareja. El comunicador recordó el dramático episodio, ocurrido en marzo de 2025, durante una entrevista con el programa La Red.

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El accidente ocurrió en Ricaurte, Cundinamarca, hasta donde Molina acompañó a su pareja, Carolina Naranjo, quien tenía que presentar un evento. Como la actividad se extendió más de lo previsto, ambos decidieron quedarse en el lugar y buscaron dónde pasar la noche.

Mientras conversaban cerca de una piscina, escucharon un ruido extraño que inicialmente no les permitió dimensionar el peligro. Carolina recordó cómo comenzó todo: “No llevábamos ni 20 minutos hablando y entonces empieza a sonar como si estuvieran golpeando una puerta de madera”, relató en la entrevista.

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El periodista de Noticias Caracol, David Molina, vivió una experiencia aterradora durante un paseo en el que su vida y la de su novia estuvieron en riesgo. ¿Qué fue lo que ocurrió? https://t.co/Di2qhHdzSu — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 31, 2026

La pareja intentó identificar el origen del sonido con la linterna de un celular, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando una palmera cayó sobre ellos. Carolina terminó dentro de la piscina, mientras David quedó atrapado debajo del árbol y sufrió lesiones de extrema gravedad.

Una de las imágenes que más recuerda el periodista ocurrió durante esos primeros momentos de la emergencia. “Recuerdo mucho que tenía el pelo muy mojado; después entendí que era el charco de sangre de la fractura que tuve en el cráneo”, contó.

El traslado a un centro médico confirmó la gravedad de lo sucedido. Los especialistas encontraron siete fracturas vertebrales y una hemorragia cerebral, lesiones que pusieron en duda su recuperación y su posibilidad de volver a caminar.

De hecho, Molina recordó una de las advertencias más difíciles que recibió durante su hospitalización: “Posiblemente nunca vuelvas a caminar, posiblemente esté perdiendo su capacidad neurológica”, le dijeron los médicos.

Aunque podía mover los pies, tenía dificultades para movilizar la parte superior del cuerpo. Por eso necesitó una intervención quirúrgica para reemplazar las vértebras cervicales C6 y C7, las más afectadas por el impacto.

Después de la operación comenzó una rehabilitación que se prolongó durante siete meses. En ese periodo utilizó un corsé especial para mantener inmovilizadas la cabeza y parte del torso.

Contra los pronósticos iniciales, David consiguió recuperar su movilidad y retomar su carrera profesional. Su testimonio dejó al descubierto la gravedad de un accidente que pudo cambiar su vida para siempre.

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