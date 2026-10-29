Lo que comenzó como un viaje de descanso al Caribe colombiano terminó en tragedia para Yeferson Álvarez Restrepo, un joven de 18 años que falleció tras sufrir graves lesiones en un accidente con motos acuáticas en inmediaciones de la isla de Barú, en Cartagena.

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De acuerdo con la información suministrada sobre el caso, el siniestro ocurrió el martes 27 de octubre, hacia la 1:30 de la tarde, cuando el joven y un grupo de amigos realizaban actividades recreativas en el mar. Su fallecimiento fue confirmado durante la madrugada del miércoles 28 de octubre.

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Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas del accidente. Entretanto, las circunstancias en las que se produjo la colisión son materia de verificación.

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Según el relato de sus familiares, el joven antioqueño llegó a Cartagena el lunes 26 de octubre en compañía de varios allegados, con la intención de pasar unos días de descanso en las playas de la ciudad.

Al día siguiente, el grupo se desplazó hacia la zona insular para disfrutar de actividades náuticas. Fue durante esa jornada cuando ocurrió el accidente que terminó con la vida de Álvarez Restrepo.

Las versiones preliminares de sus acompañantes apuntan a que se habría presentado una fuerte colisión entre dos o más motos acuáticas. El impacto dejó tres personas lesionadas, entre ellas el joven de 18 años.

Tras el choque, habitantes de la zona y lancheros habrían auxiliado a los afectados y colaborado en su traslado al puesto de salud de Barú.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Álvarez Restrepo fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Cartagena. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció durante las primeras horas del miércoles.

Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla, según la información conocida sobre el caso. Las autoridades marítimas y los organismos competentes deberán esclarecer cómo se produjo la colisión y determinar si hubo incumplimientos de las normas de seguridad aplicables a las embarcaciones involucradas.

Accidente reabre el debate sobre el control de las motos acuáticas en Cartagena

La muerte del joven vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad con las que se desarrollan las actividades náuticas en destinos turísticos como Barú, Playa Blanca, Cholón y las islas del Rosario.

Aunque existen disposiciones para regular la navegación recreativa, las zonas autorizadas para estas actividades y las medidas de protección que deben cumplir los operadores, es necesario establecer cuáles reglas aplicaban específicamente al lugar del accidente y si fueron respetadas.

Entre los aspectos que las autoridades deberán verificar están los permisos de operación de las embarcaciones, las condiciones de seguridad, el uso de elementos de protección y las circunstancias en las que se produjo el choque.

También será importante determinar si las motos acuáticas involucradas operaban en un área habilitada para esa actividad y si contaban con la documentación correspondiente.

¿Qué se debe verificar sobre las normas de seguridad náutica?

La regulación de las actividades recreativas en el mar contempla medidas destinadas a reducir el riesgo de accidentes y proteger a los bañistas y demás usuarios de las zonas costeras. Sin embargo, las restricciones y distancias exigidas pueden variar según el área marítima y la normativa aplicable.

Por eso, además de establecer las causas del siniestro, la investigación deberá aclarar si las embarcaciones cumplían las condiciones exigidas para operar en ese sector de Barú.

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Por ahora, no hay información oficial suficiente para concluir que el accidente se produjo por una infracción específica o por fallas de vigilancia.

La muerte de Yeferson Álvarez Restrepo deja interrogantes sobre lo ocurrido durante aquella jornada de vacaciones y sobre las condiciones en las que se prestan los servicios de recreación náutica en Cartagena.

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