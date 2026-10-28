Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Cancillería de Colombia confirmó la firma de un contrato que permitirá asegurar la producción y entrega de pasaportes hasta diciembre de 2027, por un valor máximo de $240.352 millones. Este nuevo acuerdo, según la información oficial, se suscribió con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, una alianza empresarial liderada en su mayoría por Thomas Greg & Sons de Colombia. Este actor regresa formalmente al esquema estatal de expedición de pasaportes, después de los intentos de reforma y cambios que buscó impulsar el Gobierno de Gustavo Petro en el modelo de contratación, de acuerdo con la información suministrada.

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La vuelta de Thomas Greg & Sons al negocio ocurre en un contexto de decisiones judiciales y urgencia institucional. Según lo registrado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera provisional dos convenios relacionados con la expedición de estos documentos, que tenían participación de la República de Portugal y eran parte del modelo anterior promovido desde el Ejecutivo. Esta suspensión judicial obligó a la Cancillería a recurrir a la figura de urgencia manifiesta, un mecanismo que le permite tomar decisiones rápidas, para evitar una posible interrupción en el servicio de expedición de pasaportes. Como resultado, se estableció un nuevo contrato bajo condiciones temporales y diferentes a las que se venían discutiendo en meses recientes.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, defendió la firma del acuerdo, señalando que la prioridad es evitar traumatismos en un servicio público esencial que requiere condiciones de seguridad y confiabilidad. Bula aseguró que el contrato no tiene carácter definitivo, sino transitorio, y destacó la importancia de mantener la eficiencia en la entrega de los documentos mientras se resuelve el futuro del esquema contractual.

Sobre la destinación de los recursos, datos confirmados señalan que Thomas Greg & Sons de Colombia detenta el 68 % de la unión temporal, Thales Colombia el 28,9 % y Thomas Greg & Sons Limited el 3,1 %. Esto implica que las compañías relacionadas con Thomas Greg suman una participación del 71,1 %. El acuerdo establece que para 2026 se destinarán $32.025 millones, mientras que el grueso del presupuesto, $208.327 millones, está reservado para 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes conforman la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 del contrato de pasaportes?

La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, de acuerdo con la información divulgada por la Cancillería, está formada por Thomas Greg & Sons de Colombia, que tiene el 68 % de la participación; Thales Colombia, con el 28,9 %, y Thomas Greg & Sons Limited, con el 3,1 %. Así, las empresas vinculadas a Thomas Greg concentran el 71,1 % del acuerdo.

¿Por qué la Cancillería de Colombia apeló a la urgencia manifiesta para firmar el contrato de pasaportes?

La figura de urgencia manifiesta fue utilizada por la Cancillería luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente dos convenios sobre la expedición de pasaportes, lo que obligó a tomar medidas extraordinarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y evitar inconvenientes para los ciudadanos colombianos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.