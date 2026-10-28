Un fuerte enfrentamiento público sacudió al gremio de la opinión gráfica en Colombia luego de las contundentes declaraciones emitidas por el caricaturista Vladdo en contra de Julio César González, conocido en el entorno público como Matador. Durante una emisión del espacio ‘Hola Soy Danny’, el experimentado ilustrador arremetió de manera frontal contra su colega, acusándolo de haber perdido la independencia editorial y de incurrir en presuntas conductas de plagio a lo largo de su carrera.

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Las críticas de Vladdo se enfocaron inicialmente en la pérdida de postura crítica por parte de Matador, señalándolo de haberse transformado en un contratista gubernamental y perdiendo con ello la distancia requerida para ejercer la veeduría satírica sobre el poder político:

“Los caricaturistas por lo general estamos para fiscalizar a los políticos y Matador terminó convertido en empleado de un político, en un empleado del Estado. Uno como caricaturista pierde la autoridad moral para criticar a un gobierno del cual uno está recibiendo sueldo. Se volvió un activista de un gobierno… Le queda muy mal a un caricaturista que se pasó mucho tiempo criticando por aquí y por allá“, aseveró Vladdo frente a los demás panelistas.

Además del cuestionamiento sobre los nexos contractuales con el sector público, la intervención subió de tono cuando el humorista gráfico acusó explícitamente a Matador de copiar obras de otros colegas nacionales e internacionales, restándole valor a su producción periodística:

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“Matador además es un plagiador de caricaturas, nos ha plagiado caricaturas a todos los caricaturistas de este país y a muchos del exterior. A él no le importa y le parece divertido y le parece que es un genio por eso, pero yo creo que ha desvirtuado mucho el trabajo de los caricaturistas y se ha desdibujado mucho“, concluyó Vladdo durante la confrontación.

.@VLADDO le dice a @Matador000 que recibe contratos y que es un plagiador. Vean todo el video acá: https://t.co/RPnJMyx0zW https://t.co/zzgq3byZmt — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) October 28, 2026

La arremetida de Vladdo se produce en un momento de alta tensión para Matador, quien ha sido blanco de severos cuestionamientos por sus recientes publicaciones en redes sociales. El caricaturista risaraldense provocó un masivo rechazo en diversos sectores tras emitir descalificaciones e insultos personales contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, esposa del presidente Abelardo De La Espriella.

Dichos ataques hacia la primera dama sumaron criticas por la estigmatización y la violencia verbal ejercida desde el humor gráfico contra mujeres vinculadas al ámbito público, lo que terminó desencadenando esta división abierta entre los principales referentes de la caricatura en el país.