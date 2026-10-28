Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un adulto mayor sufrió un grave accidente en la transitada avenida Quinta de Ibagué, frente al colegio La Sagrada Familia, lo que desencadenó una emergencia que movilizó tanto a la comunidad como a las autoridades. De acuerdo con la información reportada por El Nuevo Día, el hecho tuvo lugar cuando el hombre fue arrollado y quedó tendido en la vía, generando preocupación entre quienes presenciaron la escena.

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Testigos relataron que varios transeúntes se acercaron para brindar auxilio inmediato al adulto mayor. La gravedad de sus lesiones fue evidente, pues permaneció en el suelo hasta que una ambulancia llegó al sitio para prestarle atención. Durante esos minutos de incertidumbre, la comunidad no se alejó y se mantuvo pendiente de cualquier eventualidad, esperando la llegada de los servicios de emergencia.

Luego del impacto y tras recibir atención en el lugar de los hechos, el herido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Según reportó El Nuevo Día, su estado de salud fue calificado como delicado, aunque hasta el momento no se han revelado detalles relacionados con su identidad ni datos adicionales sobre su evolución médica posterior al accidente. El caso ha generado inquietud, especialmente por la falta de claridad sobre cómo ocurrieron exactamente los hechos y quién podría ser el responsable del atropellamiento.

En el sitio hicieron presencia tanto la comunidad como agentes de las autoridades encargadas de la atención de emergencias. Sin embargo, hasta ahora no se conocen con precisión las circunstancias que llevaron al accidente ni se ha confirmado si el responsable permanece en libertad o enfrenta algún proceso. La información disponible señala que las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer el siniestro, pero por el momento se mantiene el hermetismo sobre el avance de las mismas.

Este accidente ha reabierto la discusión sobre la seguridad vial en Ibagué, específicamente en corredores tan concurridos como la avenida Quinta, resaltando la necesidad de reforzar las medidas de protección para peatones. Ciudadanos y autoridades continúan a la espera de información oficial para conocer tanto el estado del adulto mayor como los posibles correctivos que se implementarán tras este lamentable hecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud del adulto mayor atropellado en Ibagué?

El estado de salud del adulto mayor fue reportado como delicado luego de haber sido trasladado a un centro asistencial, de acuerdo con la información de El Nuevo Día. Hasta el momento no se han divulgado detalles adicionales sobre su evolución médica ni se ha dado a conocer su identidad de manera oficial.

¿Qué se sabe sobre la responsabilidad del accidente en la avenida Quinta de Ibagué?

Por ahora, las circunstancias exactas del accidente no han sido esclarecidas y las autoridades siguen investigando lo sucedido. No se ha confirmado quién tendría la responsabilidad en el atropellamiento, por lo que la comunidad se mantiene a la espera de un pronunciamiento oficial que aclare cómo ocurrieron los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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