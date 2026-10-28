Un nuevo hecho de violencia se registró en el sur de Bogotá. José Rey Vargas Charry, de 37 años, fue asesinado a tiros en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, cuando llegó a un establecimiento comercial para recoger a su compañera sentimental.

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El ataque ocurrió en la carrera 23C con calle 32 bis sur, donde, de acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba en una peluquería arreglándose el cabello junto a su hija. En ese momento, dos sujetos habrían llegado al lugar y uno de ellos abrió fuego contra Vargas Charry.

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La víctima recibió varios impactos de bala en la cabeza y murió en el sitio. El ataque ocurrió en presencia de sus familiares, según los testimonios conocidos sobre el caso.

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De acuerdo con los relatos de testigos, los dos sujetos aparecieron en el establecimiento y uno de ellos disparó contra el hombre. La rapidez del ataque impidió que la víctima pudiera reaccionar y evitar la agresión.

Tras el crimen, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y acordonaron la zona para facilitar las labores judiciales y la recolección de elementos materiales probatorios.

El asesinato causó preocupación entre los habitantes del sector, debido a que ocurrió en un establecimiento comercial y frente a familiares de la víctima.

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La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales, que adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector para establecer las características de los presuntos atacantes, reconstruir sus movimientos y determinar la ruta de escape.

Uno de los objetivos es establecer cómo llegaron los sospechosos al lugar y si contaron con apoyo para huir después de cometer el crimen. Por ahora, las autoridades no han confirmado públicamente la identidad de los responsables ni han informado sobre capturas relacionadas con el caso.

Entre las hipótesis preliminares se contempla un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y será materia de investigación.

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Los investigadores deberán establecer si Vargas Charry había recibido amenazas, si existían antecedentes de conflictos personales o si el ataque estaría relacionado con otras circunstancias.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades buscan esclarecer el asesinato de José Rey Vargas Charry y establecer quiénes participaron en el homicidio ocurrido en el barrio Quiroga.

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