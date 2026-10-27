El exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional, Miguel Armando Castellanos Serrano fue asesinado en la noche de este lunes durante un ataque armado registrado en el Anillo Vial Occidental de la capital de Norte de Santander, a la altura del corregimiento El Pórtico.

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La víctima, quien ejerció la titularidad de la Secretaría de Gobierno entre enero de 2024 y enero de 2026 bajo la administración del alcalde Jorge Acevedo, viajaba en su vehículo particular en compañía de su hijo de entre siete y ocho años de edad al momento del atentado, ocurrido cuando se encontraba a escasos 600 metros de arribar a su vivienda.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, coronel George Quintero, entregó en Blu Radio los detalles preliminares que analizan los investigadores en la escena del crimen:

El funcionario aclaró además el contexto del desplazamiento del exsecretario, señalando que retornó de urgencia desde Bucaramanga para atender la situación de salud de un familiar:

“Miguel estaba en Bucaramanga, se trasladó de manera inmediata acá para ponerse al frente de su hermano que estaba enfermo y ahí se presenta este hecho violento. No tenemos conocimiento si tenía amenazas, él como secretario de Gobierno tuvo algunas actuaciones en contra de algunos hechos como corresponde a nuestro trabajo, pero no tenía información de amenazas”, agregó Quintero.

Respecto al desarrollo exacto de la agresión, las autoridades verifican los motivos por los cuales el exoficial descendió del automotor antes de recibir los impactos de bala:

“Yo fui uno de los primeros que llegué al lugar de los hechos y el impacto es bastante grande, pero ya en el desarrollo y el levantamiento, mirar sus prendas y demás yo creo que la Fiscalía tendrá ese material probatorio. Él tiene entre sus 7 y 8 años, Miguel se bajó del vehículo y no sabemos por qué lo hizo. Él estaba a 600 metros de llegar a su casa”, precisó el secretario de Seguridad.

Miguel Armando Castellanos contaba con más de 21 años de trayectoria en la Policía Nacional, era administrador policial y magíster en Administración de Empresas. Además, era hermano del excongresista Jairo Castellanos y del exfutbolista y actual concejal de Bogotá Leandro Castellanos, y su nombre figuraba en el sonajero político como eventual aspirante a la Alcaldía de Cúcuta.

Frente al hecho punible, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información fidedigna que permita identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.