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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer un nuevo pronóstico para las lluvias en Colombia y el inicio de las altas temperaturas.

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Si bien en el país ya se sienten los efectos del fenómeno de El Niño en algunas regiones, en ciudades capitales como Medellín o Bogotá todavía predominan las precipitaciones.

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Según el Ideam, las lluvias en Colombia se van a mantener al cierre de octubre y, muy posiblemente, se intensifiquen hacia las horas de la tarde.

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Dice el organismo que el patrón atmosférico predominante en la región Andina hará que el país tenga mañanas con nubosidad variable e intervalos de sol.

Pronósticos para las lluvias en Colombia

Sin embargo, habrá precipitaciones moderadas a fuertes durante las horas de la tarde y las primeras horas de la noche.

Asimismo, a pesar de las lluvias en Colombia, se prevén temperaturas máximas en Bogotá de entre 19 °C y 21 °C al mediodía, las cuales descenderán drásticamente tras los aguaceros.

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El Ideam señaló que mantiene un seguimiento continuo por posibles encharcamientos, tormentas eléctricas y un eventual incremento en el riesgo de deslizamientos en zonas como la región Andina, esto por cuenta de la saturación de los suelos tras las precipitaciones.

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