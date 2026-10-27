Un atentado con cargas explosivas sacudió la mañana de este martes 27 de octubre a Cúcuta, en las inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander y cerca de las dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Los reportes de las autoridades locales indican que el artefacto fue abandonado intencionalmente al lado de un automotor en un lote utilizado como parqueadero de vehículos inmovilizados por procesos judiciales. La fuerte detonación causó daños considerables en la infraestructura de viviendas contiguas y sembró el pánico entre los habitantes del sector borderizo.
La explosión provocó heridas a cuatro integrantes de la Policía Nacional —dos uniformados y dos uniformadas—, quienes recibieron atención inicial de emergencia en el lugar. Posterior al estallido, las unidades de socorro remitieron a los heridos hacia la Clínica Medical Duarte y otros centros hospitalarios cercanos para su valoración médica especializada.
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Los residentes del sector relataron haber escuchado un impacto de gran magnitud que estremeció las edificaciones aledañas. Unidades del Grupo Antiexplosivos y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes acordonaron la escena del crimen para realizar la inspección técnica del terreno, asegurar el perímetro frente a eventuales cargas secundarias e iniciar las investigaciones que permitan identificar a la estructura criminal responsable del ataque.
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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.
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