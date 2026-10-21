En medio de delicados hechos de inseguridad en Colombia, una ataque a tiros contra el cuerpo de protección del senador Gustavo Moreno causó fuerte conmoción en Bogotá durante la mañana de este 21 de octubre.

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El violento episodio ocurrió mientras el agente de seguridad transitaba hacia el domicilio del congresista para iniciar la jornada habitual de custodia institucional, indicó El Tiempo.

Las primeras hipótesis oficiales sugieren que delincuentes interceptaron al funcionario con el propósito de despojarlo de sus pertenencias mediante la fuerza.

El propio cabildante confirmó públicamente el atentado, expresando honda preocupación por la delicada condición médica en que terminó su colaborador tras la agresión.

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“Esta mañana, el hombre de mi equipo de seguridad resultó herido de bala cuando se dirigía a mi residencia. Según la información preliminar, el ataque habría ocurrido durante un intento de robo”, escribió el congresista mediante sus plataformas digitales.

Luego de verificar el impacto de proyectil recibido por el escolta, el legislador solicitó la pronta intervención de los organismos de seguridad de la capital.

Moreno requirió de forma directa al alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emprender pesquisas exhaustivas para esclarecer el suceso e identificar a los responsables.

El representante instó al gobierno distrital y a los mandos de la Policía Metropolitana a intensificar la operatividad para frenar el crimen en las zonas urbanas.

Diversas voces del escenario político manifestaron su respaldo al parlamentario y a su grupo de trabajo, demandando acciones contundentes ante el incremento de asaltos.

Las unidades de investigación judicial analizan grabaciones de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de huida utilizada por los agresores armados.

Medicina legal y centros asistenciales monitorean la evolución respiratoria del escolta, cuyo pronóstico médico continúa bajo estricta reserva técnica.

El hecho reaviva el debate nacional sobre las garantías de protección para esquemas de custodia y el deterioro persistente de la seguridad ciudadana.

¿Quién es el senador Gustavo Moreno?

Gustavo Adolfo Moreno Hurtado destaca como un líder político colombiano que ejerce como senador de la República en representación del departamento de Santander y la circunscripción nacional.

Nacido el 28 de abril de 1990 en la ciudad de Barrancabermeja, el congresista proviene de una familia de trabajadores vinculados al sector petrolero en la región del Magdalena Medio.

En el ámbito académico, Moreno obtuvo su título profesional como politólogo en la Universidad del Rosario y posteriormente realizó estudios de postgrado en la Universidad Católica de Colombia.

Su formación incluye una especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, complementada con programas de posgrado enfocados en las áreas de seguridad y defensa nacional.

Antes de asumir su curul parlamentaria, se desempeñó como asesor y contratista en temas de desarrollo territorial, Hábitat en Bogotá, la Superintendencia de Notariado y la Alcaldía de Barrancabermeja.

El dirigente inició su trayectoria en el Congreso tras resultar electo senador para el cuatrienio 2022-2026 dentro de la lista de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza.

Durante su labor parlamentaria ha integrado comisiones legislativas clave, impulsando proyectos orientados a la conectividad digital, los servicios públicos, las juventudes y el desarrollo de la infraestructura regional.

Asimismo, Moreno ratificó su liderazgo nacional al obtener la reelección para el periodo legislativo 2026-2030, respaldado por la plataforma política de la Alianza Social Independiente.

Su agenda legislativa prioriza la gestión de inversiones públicas para las provincias, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la promoción de la equidad social en el país.

El congresista promueve activamente iniciativas para modernizar el marco normativo del transporte intermunicipal y defender los derechos fundamentales de las comunidades vulnerables en los territorios.

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