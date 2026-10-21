Por: Blu Radio

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Un hombre de 38 años falleció luego de, al parecer, haber sido atacado con una arma blanca cuando, mientras intentaba oponerse al robo de sus celulares junto a su compañera sentimental. Los presuntos responsables tienen 13, 15 y 16 años.

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La víctima, identificada como Edvin Rojas, murió tras ser atacado con un arma blanca durante un atraco en el barrio El Rodeo, en Villavicencio. En el hecho estarían involucrados tres menores de edad, según informó la Policía Metropolitana de la ciudad.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima se encontraba con su compañera sentimental cuando fueron sorprendidos por los tres adolescentes, quienes presuntamente les exigieron sus teléfonos celulares.

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En medio del hurto, el hombre habría reaccionado y fue agredido con un arma blanca que le causó una grave herida en la pierna izquierda.

Tras el ataque, Rojas fue trasladado a un centro asistencial del sector de El Recreo. Sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, el personal médico no logró salvarle la vida.

El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Milton Melo, confirmó a Blu Radio que los presuntos implicados son menores de edad. Según explicó el oficial, el adolescente de 13 años quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras que los jóvenes de 15 y 16 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía para el respectivo proceso judicial.

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Las autoridades señalaron que el caso genera preocupación por la participación de menores de edad y el nivel de violencia registrado durante el hecho.

La Policía avanza en la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido durante el presunto hurto, que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad ciudadana en Villavicencio y la participación de adolescentes en hechos delictivos.

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