Una tragedia sacudió al Ejército Nacional durante la madrugada del martes 20 de octubre de 2026, luego de que dos de sus integrantes murieran en un hecho con arma de fuego ocurrido en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, en Sogamoso, Boyacá. El episodio también dejó a otro uniformado lesionado y a un canino herido.

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De acuerdo con la información preliminar divulgada por la institución, el incidente habría involucrado al soldado profesional Edwin Malabet Collante, quien presuntamente disparó contra su superior, el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos. Posteriormente, el soldado habría muerto por una lesión que, según las primeras versiones, él mismo se habría ocasionado.

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Las circunstancias exactas del caso permanecen bajo investigación de las autoridades competentes, que buscan establecer qué ocurrió dentro de la unidad militar y cuáles fueron los motivos que desencadenaron el ataque.

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¿Quién era el sargento que murió en el batallón de Sogamoso?

La víctima fue identificada como Héctor Hernando Lozano Burgos, sargento segundo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional.

Según la información conocida, tanto él como los demás uniformados involucrados pertenecían a la Brigada de Atención de Desastres, una unidad especializada en apoyar emergencias y atender situaciones derivadas de fenómenos naturales.

Caracol Radio también confirmó la identidad del suboficial y recordó que había participado en labores de rescate durante las inundaciones registradas en Córdoba a comienzos de año.

La emisora difundió imágenes en las que se observa al militar ayudando a trasladar animales en medio de calles inundadas, en el marco de las operaciones de atención a la emergencia.

Por su parte, el medio regional Boyacá Siete Días informó que el equipo al que pertenecían los uniformados había llegado al batallón donde ocurrieron los hechos apenas 15 días antes.

Uno de los aspectos que rodean el caso es la misión que los uniformados tenían prevista para la mañana del martes. Según la información conocida, el pelotón se alistaba para desplazarse hacia Villa de Leyva, donde se adelantaban labores para controlar un incendio forestal que había comenzado durante la tarde del lunes 19 de octubre.

En declaraciones conocidas durante la noche, el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá había informado sobre los avances en la atención de la emergencia. Para las primeras horas del martes se contemplaba el apoyo de un helicóptero con el fin de intervenir los puntos donde persistieran las llamas.

En ese contexto, los militares se preparaban para salir a cumplir la misión cuando se habría presentado el episodio que terminó con la muerte de los dos integrantes del Ejército.

Una fuente militar consultada por El Tiempo entregó una versión preliminar sobre lo sucedido antes de los disparos. Según su relato, el incidente habría comenzado después de que el suboficial impartiera una instrucción al soldado profesional, quien presuntamente reaccionó de manera airada.

“En medio de una refriega, este último accionó su fusil contra su superior”, señaló la fuente al medio de comunicación.

Esta versión deberá ser contrastada con los testimonios y demás elementos probatorios que recopilen los investigadores.

¿Qué dijo el Ejército Nacional sobre las dos muertes?

A través de un comunicado, el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional confirmó que el hecho ocurrió durante la madrugada del martes en las instalaciones del Batallón de Artillería N.° 1, en Sogamoso.

La institución informó que el episodio dejó dos integrantes fallecidos, un militar lesionado y un perro herido. Sobre la posible participación del soldado profesional, señaló que la información inicial apunta a que habría disparado contra un suboficial y causado lesiones a otro uniformado y al animal.

Posteriormente, el presunto agresor también habría muerto, en circunstancias que todavía deben establecerse oficialmente.

El Ejército precisó que las circunstancias del caso son materia de investigación y que, tras conocer lo ocurrido, activó los procedimientos institucionales correspondientes.

Asimismo, informó que se dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos militares fallecidos y que se contempló la atención médica de las personas afectadas.

En su pronunciamiento, la institución expresó sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y manifestó su solidaridad con sus compañeros.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente este suceso”, indicó el comunicado.

Autoridades buscan esclarecer qué ocurrió dentro de la unidad militar

Como parte de las actuaciones para reconstruir los hechos, se adelantan diligencias investigativas y entrevistas a personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido.

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Los testimonios serán fundamentales para establecer la secuencia de los acontecimientos, verificar las versiones sobre una posible discusión previa y determinar las circunstancias en las que se produjeron los disparos.

Por ahora, el Ejército Nacional no ha informado públicamente sobre las conclusiones definitivas de la investigación.

La tragedia enluta a la institución militar y deja interrogantes sobre lo sucedido en una unidad cuyos integrantes se preparaban para participar en la atención de una emergencia ambiental en Boyacá.

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