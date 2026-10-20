Dos militares murieron y otro resultó herido en un episodio ocurrido dentro del Batallón de Artillería N.º 1, en Sogamoso, Boyacá. De acuerdo con información preliminar del Ejército Nacional, un soldado profesional habría disparado contra un suboficial con su arma de dotación y posteriormente se habría quitado la vida. En medio de los hechos, otro uniformado y un perro también resultaron lesionados.

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El caso se registró durante la madrugada de este martes y permanece bajo investigación para establecer qué ocurrió dentro de las instalaciones militares. Las autoridades buscan reconstruir la secuencia de los disparos y determinar qué circunstancias precedieron al ataque contra el suboficial, así como las razones que habrían desencadenado el episodio.

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Según la información divulgada por el Comando de Ingenieros del Ejército y recopilada por El Tiempo, el presunto responsable sería un soldado profesional que habría accionado su arma contra uno de sus superiores. Hasta el momento, la institución no ha revelado las identidades de los dos militares fallecidos.

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A través de un comunicado, el Ejército señaló que “las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. La institución activó los protocolos correspondientes y dispuso la atención médica para las personas lesionadas, incluido el soldado que sobrevivió al episodio. El perro que resultó herido también hace parte de los afectados por la situación.

Finalmente, el Ejército informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a los familiares de los dos uniformados fallecidos. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer cómo sucedieron los hechos, identificar las posibles causas y establecer las responsabilidades correspondientes.

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