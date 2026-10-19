Una posible falla mecánica es la primera hipótesis que investigan las autoridades por el accidente de un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional en el Cauca. La aeronave, identificada con la matrícula 2175, transportaba a 19 personas y se accidentó cuando regresaba hacia Popayán, luego de cumplir una misión militar cerca de Inzá.

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De acuerdo con la información preliminar, el helicóptero UH-60 había despegado de la base militar de Popayán para abastecer a las tropas desplegadas en una instalación cercana a ese municipio, relevar uniformados y recoger al personal que debía regresar a la capital caucana.

El siniestro ocurrió minutos después de que la aeronave emprendiera el trayecto de regreso, en el sector del páramo de Las Delicias, cerca de la laguna de La Herradura. La primera línea de investigación apunta a que el aparato habría perdido sustentación, una situación que habría obligado al piloto, un teniente coronel, a ejecutar un aterrizaje forzoso para intentar controlar la emergencia.

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Sin embargo, todavía es necesario establecer qué provocó la pérdida de estabilidad y si estuvo relacionada con una falla mecánica. Las inspecciones en el lugar y la recopilación de información serán fundamentales para esclarecer las causas del accidente.

Cuatro soldados tendrían heridas de mayor gravedad

Aunque las 19 personas que viajaban en el helicóptero sobrevivieron, varios militares sufrieron lesiones. Entre los afectados, cuatro soldados profesionales presentan heridas de mayor gravedad, incluidas fracturas múltiples que podrían requerir intervenciones quirúrgicas.

Los uniformados están siendo trasladados a centros médicos de Popayán y Cali para recibir atención especializada. Otros soldados sufrieron contusiones, mientras que algunos salieron ilesos del accidente.

Para apoyar la atención de los heridos, la Fuerza Aérea Colombiana desplegó un avión que facilita las labores de traslado y asistencia médica.

Investigan las causas del accidente en Cauca

Un equipo de inspección llegó al lugar del siniestro para iniciar las verificaciones correspondientes y recopilar información sobre lo ocurrido. En estas labores también participan comunidades indígenas de la zona, que brindan apoyo debido a las condiciones geográficas del sector.

Por ahora, la posible falla mecánica se mantiene como la primera hipótesis conocida, pero las autoridades deberán completar las investigaciones antes de determinar qué causó el accidente del helicóptero militar.

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