Las labores para contener el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, enfrentaron una nueva dificultad: uno de los helicópteros del Ejército que participaba en el apoyo aéreo presentó una falla técnica y tuvo que permanecer en tierra.

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(Ve también: [Video] “Evacuar, por favor”: fuego quedó a 100 metros de zona urbana en Villa de Leyva)

De acuerdo con Caracol Radio, la aeronave hacía parte del dispositivo dispuesto para combatir las llamas que comenzaron el sábado 19 de septiembre en el cerro San Marcos, en la vereda La Castellana. Desde entonces, el fuego se ha extendido por diferentes sectores de vegetación y continúa activo.

El incidente con el helicóptero ocurre en medio de una emergencia que ha requerido la intervención simultánea de personal en tierra y aeronaves. Las labores terrestres cuentan con la participación de más de 200 personas de organismos de socorro, Fuerza Pública y habitantes que se han sumado a la atención de los focos.

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#ATENCIÓN| Caracol Radio confirmó que un helicóptero del Ejercito Nacional que trabajaba en las labores para mitigar el incendio, en Villa de Leyva, sufrió una falla técnica, por lo que tuvo que quedar en tierra en la zona. Vía @josedavid88_ https://t.co/qRQodC6mox pic.twitter.com/k3Ube4kSlo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 22, 2026

Viento complica el avance contra las llamas

Uno de los principales obstáculos para los equipos que permanecen en la zona son las condiciones meteorológicas. Los fuertes vientos han dificultado la contención del incendio y han favorecido que algunos puntos que ya habían sido controlados vuelvan a presentar llamas.

Ante este panorama, el componente aéreo ha tenido un papel importante en la estrategia de atención. Las aeronaves disponibles han efectuado descargas de agua sobre sectores donde todavía se concentra el fuego, mientras los equipos terrestres trabajan en los puntos a los que pueden acceder.

La emergencia ya deja una afectación superior a 300 hectáreas, según el reporte conocido por la citada emisora. La extensión del área comprometida y las condiciones del terreno han mantenido las labores de control durante varios días.

Mientras se atiende la novedad presentada por el helicóptero del Ejército, los organismos que permanecen en Villa de Leyva continúan concentrados en contener los focos activos y evitar que las llamas sigan avanzando.

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