El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, registra un nuevo avance en las labores de atención. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó este lunes que, de acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos, la emergencia está controlada en un 75 %.

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(Vea también: Dicen qué habría provocado el grave incendio en Villa de Leyva: “No fue casualidad”)

El funcionario entregó el balance a través de sus redes sociales y señaló que la jornada de este lunes ha permitido avanzar en la contención de las llamas.

El nuevo reporte representa un avance frente al balance entregado durante la mañana, cuando las autoridades habían informado que el incendio estaba controlado en un 50 %.

Pese a ese progreso, la emergencia todavía no ha terminado. El ministro indicó que permanecen algunos focos activos y que los organismos de socorro continúan trabajando para contenerlos.

Como Ministro del Interior, informo el reporte de @DNBomberosCol: En Villa de Leyva la Dirección de Bomberos está calculando un 75% de control del incendio. La jornada de hoy ha sido muy exitosa hasta el momento. Lo que se observa en las imágenes es bruma y vapor del agua de… pic.twitter.com/PcIX8sX8wC — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 21, 2026

Bruma que aparece en imágenes es por las descargas de agua

Uno de los puntos aclarados por Lara está relacionado con las imágenes que circulan desde la zona del incendio.

El ministro explicó que la bruma y el vapor que se observan en las imágenes corresponden a las descargas de agua hechas desde aeronaves que participan en la operación para controlar el fuego.

Las labores aéreas se han convertido en uno de los componentes centrales del operativo, mientras en tierra los organismos de emergencia continúan atendiendo los focos que permanecen activos.

De acuerdo con el balance entregado por Lara, esos puntos están siendo combatidos por personal de Bomberos que permanece desplegado en la zona.

La emergencia comenzó el sábado 19 de septiembre y ha obligado a mantener un amplio operativo para evitar que las llamas continúen avanzando hacia sectores habitados y zonas de importancia ambiental. La Alcaldía de Villa de Leyva declaró la calamidad pública ante la magnitud del incendio.

Sin embargo, pese al reporte de Lara, desde redes sociales, has desestimado la información del ministro y han asegurado que la emergencia está lejos de controlarse.

URGENTE!

El incendio de Villa de Leyva NO está bajo control. Se está devorando el Santuario de Fauna y flora de Iguaque. Necesitamos todo el perrenque del Estado e institucional para salvar a Iguaque. S.O.S. #SalvemosAIguaque pic.twitter.com/Q6LpHkKxhn — Javier de la Cuadra (@JavierDlacuadra) September 21, 2026

La orden es continuar hasta controlar la emergencia

Rodrigo Lara también señaló que se mantiene la instrucción presidencial de continuar con las labores de atención del incendio.

“El instrucción del Presidente a MinInterior, UNGRD y Dirección Nacional de Bomberos se mantiene: no parar”, indicó el ministro en su publicación.

El mensaje se produce mientras más de 400 personas, entre bomberos, organismos de socorro, Fuerza Pública y voluntarios, participan en las labores de atención de la emergencia, de acuerdo con reportes publicados este lunes.

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