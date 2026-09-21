Por: EL PILON SA

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La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo hacia los recientes traslados de presos que estaban recluidos en casas fiscales y guarniciones militares, una medida impulsada por el Gobierno nacional con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de las normas penitenciarias. Así lo manifestó en una publicación hecha en su cuenta de X, en la que subrayó que estas decisiones reafirman el principio de que nadie está por encima de la ley y promueven los valores de transparencia e igualdad dentro del sistema carcelario colombiano, de acuerdo con la información difundida por EL PILÓN. Por su parte, la Defensoría anunció que continuará vigilando que se respeten los derechos de quienes han sido privados de la libertad.

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Esta postura se hizo pública una semana después de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara revisar cada caso de reclusión en instalaciones militares y estaciones de Policía, enfocándose en aquellos que no cumplen los requisitos legales. La revisión en curso busca identificar quiénes ocupan esos espacios especiales fuera de lo que establece la ley, sin que esto implique el traslado inmediato de todas las personas condenadas por delitos de corrupción. Según la ley 65 de 1993, su artículo 29 permite que ciertos servidores públicos legalmente permanezcan en sitios especiales por motivos de seguridad o conducta. No obstante, la ley 2014 de 2019 introdujo restricciones y exige que quienes hayan sido condenados por delitos como peculado por apropiación, cohecho, concusión o contratos sin cumplimiento de requisitos cumplan su condena en pabellones especiales dentro de prisiones convencionales.

En el departamento del Cesar, se han presentado antecedentes como el del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, sentenciado por irregularidades asociadas al Programa de Alimentación Escolar. EL PILÓN informó en enero que Monsalvo estaba bajo custodia en el batallón La Popa, aunque no hay confirmación pública sobre su situación carcelaria actual. Otros casos recientes del Cesar incluyen al exalcalde Luis Fabián Fernández, recientemente condenado por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y a Raúl Fernando Machado Luna, exalcalde de Becerril, condenado por peculado por apropiación agravado. Hasta el momento, la información consultada no permite confirmar si alguno permanece en instalaciones militares o policiales ni si figuran en la lista de presos afectados por la medida de traslado.

La vigilancia y revisión también ha dado lugar a traslados como el del excongresista Wadith Manzur, vinculado a supuestos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien fue trasladado el 15 de septiembre a la cárcel La Picota de Bogotá tras la instrucción del presidente De la Espriella. Ese mismo fin de semana, el exgobernador Juan Carlos Abadía fue movido de la Escuela de Carabineros de Cali hasta la cárcel Villahermosa. En Valledupar, la penitenciaría La Tramacúa ha recibido internos de alto perfil desde diversas cárceles, como parte de las estrategias recientes. La Defensoría del Pueblo seguirá participando en los procedimientos, observando el respeto a los derechos de los reclusos, mientras las autoridades penitenciarias determinan el cumplimiento de los requisitos legales para continuar en instalaciones especiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué establece la ley sobre las reclusiones especiales en Colombia?

La ley 65 de 1993 contempla que algunos servidores o exservidores públicos pueden permanecer en lugares especiales durante la detención preventiva, basándose en aspectos como seguridad y antecedentes. Sin embargo, la ley 2014 de 2019 fija restricciones a quienes han sido condenados por delitos contra la administración pública, exigiendo que cumplan su pena en pabellones especiales dentro de establecimientos penitenciarios y no en instalaciones militares o policiales, salvo situaciones justificadas según las condiciones legales.

¿Cuáles son los antecedentes en el Cesar sobre reclusión de funcionarios condenados?

En el Cesar se han registrado casos recientes como el del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, condenado por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar y recluido en el batallón La Popa, aunque su situación actual no ha sido oficialmente informada por el Inpec. También figuran los exmandatarios Luis Fabián Fernández y Raúl Fernando Machado Luna, ambos condenados por delitos contra la administración pública, aunque no hay confirmación pública sobre si ocupan celdas en instalaciones militares o policiales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.