Por: El Espectador

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La representante Luz Marina Gordillo, del Centro Democrático, ha convocado a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara. Esta sesión cobra relevancia por las crecientes denuncias sobre demoras en los procesos de protección de menores y casos de presuntos abusos dentro de los hogares de paso, instituciones encargadas de la custodia temporal de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Gordillo espera que Restrepo explique tanto los procedimientos sancionatorios que se han iniciado tras inspecciones a estas instituciones como la falta de una base de datos unificada sobre episodios de violencia sexual reportados en dichos centros.

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Según la información documentada por la representante y la Procuraduría, durante el periodo comprendido entre 2025 y el primer semestre de 2026, cerca de 80.452 menores han sido incluidos en procesos de restablecimiento de derechos dentro del sistema del ICBF. Sin embargo, las denuncias apuntan a que, pese a lo estipulado por la ley —máximo 18 meses para completar estos procedimientos—, algunas familias han experimentado demoras que pueden llegar a los cuatro años. Esta situación ha generado preocupación pública y en el Congreso sobre la eficacia del sistema de protección.

El mismo ICBF, de acuerdo con el documento presentado, reconoce que “no cuenta con una base de datos” que haga posible identificar con precisión los presuntos casos de violencia sexual ocurridos dentro de los hogares de paso en 2024, 2025 y 2026. Para obtener información, afirma que tendría que revisar individualmente las historias de atención de cada menor. En cuanto a las inspecciones y vigilancia, Gordillo señaló que se han realizado 176 visitas ante denuncias recibidas, de las cuales en 109 casos se iniciaron procesos administrativos sancionatorios, y 18 instituciones fueron sancionadas entre 2025 y el primer semestre de 2026, lo que representa el 62 % de las visitas efectuadas.

Por otro lado, el presupuesto del ICBF mostró un incremento relevante, pasando de COP 7,41 billones en 2022 a COP 11,46 billones en 2026. Dentro del mismo periodo, la entidad ha destacado por el aumento en la contratación por prestación de servicios y por altos niveles de ejecución presupuestal. “El Gobierno anterior nos dejó comprometida la contratación de personal, operadores y contratistas hasta el 31 de diciembre (...). Ya estamos estructurando la renovación del ICBF para comenzar a ejecutar los cambios desde el 1.º de enero”, indicó Restrepo, en referencia a la nueva política de austeridad del reciente mandatario Abelardo de la Espriella.

Restrepo Cañavera, abogada de la Universidad Javeriana, asumió el cargo en agosto y cuenta con amplia experiencia en derecho y administración, lo cual podría influir en la gestión y los cambios que se avecinan en la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncias enfrenta el ICBF por demoras en procesos de protección infantil?

La representante Luz Marina Gordillo y la Procuraduría han denunciado que los procesos de restablecimiento de derechos para menores pueden tardar hasta cuatro años, cuando la normativa exige que se resuelvan en un máximo de 18 meses. Estas demoras han sido foco de alarma por la posible afectación al bienestar de niños y niñas bajo protección del ICBF.

¿Por qué el ICBF no tiene una base de datos sobre violencia sexual en hogares de paso?

De acuerdo con la respuesta institucional, el ICBF reconoció que no cuenta con una base de datos consolidada para identificar los casos de violencia sexual dentro de hogares de paso en los años recientes. Para acceder a información sobre estos casos, la entidad declaró que debe revisar individualmente las historias de atención, lo que evidencia un vacío en el registro y monitoreo sistemático de este tipo de denuncias.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.