Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, durante el lunes 21 de septiembre, se registraron más de 130 sismos con magnitudes mayores a 2,0 en Chaparral, Tolima. El primer evento sísmico se presentó a las 2:15 de la madrugada, con una magnitud de 2,5 y una profundidad superficial, según los datos entregados por el SGC. Entre los sismos detectados, cinco alcanzaron o superaron la magnitud de 4,0, destacándose uno de 4,1 sobre la 1:48 p.m., el cual también fue superficial. El monitoreo ha sido riguroso debido a la cantidad y fuerza de estos movimientos, lo que ha llevado a que el SGC reciba más de 1.000 reportes ciudadanos provenientes de Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca.

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Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), explicó que la zona de Tolima está atravesada por varias fallas geológicas activas que pueden originar este tipo de eventos. Sin embargo, Tovar advirtió que la actual secuencia de sismos en Chaparral supera el promedio reportado en semanas anteriores, por lo que el monitoreo se mantendrá constante. El funcionario enfatizó la importancia de informar cualquier cambio en la actividad sísmica y solicitó a la comunidad continuar siguiendo las fuentes oficiales y las instrucciones emitidas por entidades como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

En el contexto nacional, Colombia se considera un país sísmicamente activo. Según el SGC, la actividad sísmica está relacionada con la presencia y el contacto de diferentes placas tectónicas, como la Nazca, Sudamérica y Caribe. Una de las áreas con mayor actividad es la zona del Pacífico, donde la placa de Nazca se subduce bajo la Sudamericana, fenómeno que también da origen a la cadena volcánica de los Andes. Otras zonas relevantes incluyen la región donde la placa Caribe se subduce bajo Sudamérica y el llamado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, cerca de Los Santos, donde ocurre aproximadamente el 60 % de los sismos del país. El SGC señala que solo existen tres regiones similares en el mundo: Bucaramanga (Colombia), Vrancea (Rumanía) e Hindu-Kush (Afganistán). Según el SGC, en Colombia se pueden registrar hasta 2.500 sismos cada mes y casi 300.000 eventos de este tipo en los últimos 30 años de monitoreo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas de los recientes sismos en Chaparral, Tolima?

La actividad sísmica inusual en Chaparral, Tolima, se atribuye a la presencia de varias fallas geológicas activas que atraviesan la región. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, aunque esta zona siempre ha sido propensa a sismos, la frecuencia y magnitud durante los últimos días han superado el promedio usual, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo constante.

¿Qué es el “Nido Sísmico de Bucaramanga” y por qué es único en el mundo?

El "Nido Sísmico de Bucaramanga" es una región cercana a Los Santos, en la que se presenta una concentración inusual y continua de actividad sísmica. Según el Servicio Geológico Colombiano, solo existen tres zonas similares en el mundo, lo que hace a esta región única por la intensidad y frecuencia de los sismos registrados allí.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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