La Presidencia de Colombia prepara una nueva moneda protocolaria para el periodo 2026-2030 y su diseño tendría como protagonista a uno de los símbolos más asociados con Abelardo de la Espriella: un tigre.

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Según Cambio, la pieza, de seis centímetros de diámetro y cinco milímetros de grosor, tendrá en una de sus caras una cabeza de tigre esculpida en alto relieve, esmaltada al horno en colores naranja, negro y blanco y con ojos verdes esmeralda.

Debajo del animal aparecerá una cartela dorada con las iniciales A.D.L.E., mientras que en el fondo estará la fachada de la Casa de Nariño, acompañada por la bandera de Colombia.

A los costados aparecerán dos columnas con los años 2026-2030, correspondientes al periodo presidencial.

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La descripción hace parte de una invitación a cotizar publicada por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) el pasado 18 de septiembre. Se trata de un estudio de mercado, por lo que el proceso todavía no tiene un presupuesto definido, resalta la publicación.

La entidad proyecta adquirir como mínimo 100 monedas y establece que la cotización deberá tener una vigencia de 90 días. La entrega tendría que hacerse dentro del mes siguiente a la aprobación de la garantía y, en cualquier caso, antes del 31 de diciembre.

El diseño también contempla en la parte superior el lema “Honor y lealtad”, acompañado por dos estrellas de cinco puntas. En la parte inferior aparecerá la leyenda “Jefatura para la Protección Presidencial”, sobre un listón de color verde militar.

Según los documentos, el tigre representa “fuerza, agilidad y vigilancia”.

Así se ve la moneda, según Cambio:

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La otra cara tendrá un detalle que no aparecía en la moneda anterior

El reverso de la pieza tendrá un diseño relacionado directamente con las personas encargadas de la protección del presidente.

En el centro aparecerán tres figuras en relieve: un operador de protección táctica con casco, protectores auditivos, gafas y chaleco con el parche “GOES”; un casco espartano dorado con penacho negro; y una agente de protección ejecutiva con traje formal.

Pero, reseña Cambio, hay un elemento que llama especialmente la atención: dentro de una guirnalda de laurel aparecerá el nombre de Carlos Andrés Caicedo, jefe para la Protección Presidencial. Caicedo es un expolicía y ha sido identificado como uno de los hombres más cercanos al esquema de seguridad de De la Espriella.

De acuerdo con los documentos citados por Cambio, la inclusión de su nombre constituye una novedad frente a la moneda protocolaria del periodo presidencial anterior, pues el diseño utilizado durante el gobierno de Gustavo Petro no incluía el nombre del jefe de protección presidencial.

La moneda podría fabricarse en Zamak, una aleación de zinc, o en bronce troquelado en 3D. En ambos casos contempla baño en oro antiguo, borde trenzado y colores elaborados mediante resinas esmaltadas al horno.

¿Cuánto cuestan las monedas protocolarias de la Presidencia?

La adquisición de este tipo de piezas no es nueva. Los registros de contratación pública muestran compras de monedas protocolarias durante gobiernos anteriores.

Durante la Presidencia de Iván Duque se registraron dos compras en 2021: una por 42 millones de pesos en marzo, con Comercializadora Jarvan, y otra por 41,9 millones de pesos en agosto, con Ambo Importaciones S.A.S.

Durante el gobierno de Gustavo Petro se hizo una compra de monedas protocolarias por año desde 2023. Los tres contratos fueron adjudicados a Ambo Importaciones por $9,9 millones, $5 millones y $11 millones, respectivamente.

El diseño correspondiente al periodo 2022-2026 también tenía seis centímetros de diámetro. Era elaborado en bronce, con oro de 24 quilates en el bisel, e incluía el escudo nacional, la fachada de la Casa de Nariño, tres mariposas y el nombre y la firma de Gustavo Petro.

Para esa adquisición, el Dapre fijó un presupuesto de 9.966.486 millones de pesos para un mínimo de 206 unidades, con un valor estimado de 48.381 pesos por pieza, incluido el IVA.

El estudio de esa compra señalaba que las monedas hacen parte de los elementos protocolarios que la Jefatura para la Protección Presidencial debe tener disponibles, en coordinación con otras dependencias, para entregar como obsequios durante encuentros del jefe de Estado.

El mismo documento citaba la excepción contemplada para el Dapre dentro de las disposiciones que restringen determinados gastos de agasajos y conmemoraciones con recursos públicos.

Las monedas, además, representan solo una parte de los obsequios protocolarios. Durante el gobierno anterior, el Dapre suscribió cinco contratos con Artesanías de Colombia por un total de 518 millones de pesos para artesanías protocolarias y seis contratos con Villegas Asociados y Villegas Editores por 131 millones de pesos para libros.

Frente al diseño utilizado en 2023, la nueva invitación presenta varios cambios: plantea adquirir menos de la mitad de las unidades, permite utilizar Zamak además de bronce, reemplaza la firma del presidente por sus iniciales e incorpora en el reverso el nombre del jefe de la Protección Presidencial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.