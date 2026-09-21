El vicepresidente José Manuel Restrepo cumplió este lunes una agenda en Nueva York enfocada en presentar oportunidades de inversión en Colombia, como parte de la denominada ‘Misión Crecer’, estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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(Vea también: Qué es la Misión Crecer, tarea que le puso De la Espriella a Restrepo; anuncian primeras acciones)

Restrepo contó en un video publicado en sus redes sociales que durante la jornada sostuvo encuentros con inversionistas, organismos internacionales y representantes empresariales para hablar de sectores como energía, turismo, minerales críticos e inteligencia artificial.

“Más de 60 inversionistas” participaron, según afirmó el vicepresidente al referirse a la jornada. Sin embargo, el encuentro específico en el Council of the Americas fue reportado por Procolombia como una reunión con cerca de 40 altos ejecutivos.

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Restrepo presentó los principales componentes de la estrategia gubernamental para atraer inversión, entre ellos seguridad jurídica, simplificación del Estado, un portafolio de proyectos estratégicos y desarrollo de talento, tecnología e infraestructura.

El Gobierno plantea dentro de esta estrategia una meta de llevar el crecimiento de la economía colombiana al 6 %.

Energía, turismo, minerales críticos e inteligencia artificial

La agenda de Restrepo en Nueva York no se concentró únicamente en un encuentro empresarial.

Según explicó el vicepresidente, también sostuvo conversaciones relacionadas con minerales críticos y cooperación internacional, además de reuniones sobre inteligencia artificial y las posibilidades de Colombia para desarrollar ese sector.

En su publicación, Restrepo aseguró que el país busca convertirse en protagonista regional en inteligencia artificial y relacionó esa apuesta con la formación de talento humano y la modernización del Estado.

El vicepresidente también tenía previsto participar en reuniones con el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de una agenda que se extiende durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La estrategia del Gobierno busca utilizar estos espacios internacionales para presentar proyectos y sectores considerados prioritarios para atraer capital extranjero.

Restrepo también destacó la necesidad de preparar al país para las nuevas demandas relacionadas con la inteligencia artificial y fortalecer las capacidades del Estado mediante el uso de esta tecnología.

Reunión con Luis Abinader dejó agenda de inversión turística

La jornada internacional también incluyó una reunión bilateral entre Restrepo y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

Restrepo señaló que una misión de empresarios dominicanos viajará próximamente a Colombia para evaluar oportunidades de inversión, especialmente en hotelería y turismo.

El vicepresidente explicó que este encuentro hace parte de la búsqueda de nuevas oportunidades de capital para proyectos en el país y del fortalecimiento de las relaciones con otros gobiernos de la región.

La agenda de Restrepo en Nueva York continuará con reuniones empresariales y encuentros con organismos internacionales. El funcionario representa al Gobierno colombiano durante la semana de alto nivel de Naciones Unidas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.