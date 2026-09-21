La empresa, que hoy no solo ofrece datáfonos sino también servicios de financiamiento como cuentas de ahorros y créditos, hoy es uno de los negocios financieros con mayor crecimiento y proyección en el país y en la región. Como plan de expansión, empezará a funcionar con un modelo similar en Perú.

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José Vélez, CEO y cofundador de Bold, explicó a Pulzo que esta expansión se da gracias a que hace un año compraron una empresa en Perú y, desde esta semana, empezarán a vender en ese país a través de la plataforma de Bold.

“Ya lanzamos el link de pago en Perú y ha tenido muy buena acogida. Estamos muy enfocados en la expansión internacional y en seguir profundizando nuestros servicios financieros aquí en Colombia”, afirmó Vélez.

Por su parte, Sergio Vergara, cofundador y CMO de Bold, destacó que, desde el ámbito de la marca, el trabajo en Perú será muy parecido al de Colombia.

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“Es tratar de conquistar el corazón de los peruanos. Para nosotros siempre ha sido importante no solo tener un buen producto y prestar un buen servicio, sino realmente construir una marca empoderadora y que esté motivando a los comercios”, destacó Vergara.

(Vea también: “Rentabilidad del 10 %”: empresa sorprende en Colombia y lanza nuevo método de ahorro)

Bold cerrará este año con más de 600.000 clientes en Colombia

De la mano con su apuesta internacional, en Colombia Bold centrará sus esfuerzos en ofrecer desarrollos de gran utilidad para los negocios y clientes en el país como SonoQR. A agosto de 2026, los pagos realizados a través de esta solución crecieron 46,55% frente a julio y ya representan el 23,43% del TPV total de Bold en Colombia. Desde octubre de 2025, 78.121 comercios han recibido pagos a través de SonoQR, con un promedio de más de $ 15 millones por comercio.

¿Pero, qué es SonoQR? Este dispositivo permite recibir dinero a través de Bre-B y confirma por voz cuando este llega a la cuenta del comercio. Así, el negocio puede verificar el pago sin revisar el celular ni solicitar un comprobante al cliente.

A este crecimiento se suma el desarrollo de productos dirigidos a personas naturales. En las últimas semanas Bold introdujo tarifas de remuneración a las cuentas de ahorro de personas en un 10% E.A, así como el relanzamiento de un CDT Digital, que puede abrirse desde $ 50.000, con plazos entre 30 y 540 días y rentabilidades de hasta 12,5% E.A., dependiendo del monto y el plazo elegido.

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