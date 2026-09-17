Un nuevo mapa de poder comienza a configurarse en la empresa más importante del país. En la mañana de este jueves 17 de septiembre, Carlos Suárez, reconocido estratega de comunicación política de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, fue designado de forma unánime como el nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol. El nombramiento se produce tras una profunda renovación del cuerpo colegiado impulsada con el objetivo de enderezar el rumbo corporativo y superar la aguda crisis heredada de la administración del expresidente Gustavo Petro.

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La llegada de Suárez a la cabeza de la junta directiva busca aportar experiencia en la gestión y manejo de crisis, un perfil considerado prioritario para blindar a la petrolera estatal frente a los retos económicos y de gobernabilidad acumulados en los últimos años. La nueva estructura directiva quedó integrada por seis miembros independientes, entre los que figuran voces con amplia trayectoria en los sectores financiero, jurídico y energético, tales como Jorge Alberto Jaller Jaramillo, Ludmila del Carmen Vergara, Betzy Patricia Martínez, Claudia Margarita Lafaurie Taboada y José Camilo Manzur Jattin, además de los delegados sectoriales César Loza (representante de los trabajadores), Luis Felipe Henao (por los accionistas minoritarios) y Rodrigo Rodríguez Yee (en defensa de las regiones hidrocarburíferas).

Este cambio directivo coincide con un escenario externo favorable para las finanzas de la compañía. Debido a las tensiones geopolíticas y las crisis desatadas en Medio Oriente, el precio internacional del barril de petróleo se cotiza actualmente por encima de los 100 dólares, inyectando un respiro financiero crucial que la nueva administración deberá gestionar con rigor técnico.

En paralelo a la designación de Suárez, el ajedrez político y corporativo apunta al nombramiento del próximo presidente ejecutivo de Ecopetrol. Con fuerza creciente suena el nombre de Joaquín Gutiérrez, uno de los hombres de mayor confianza y cercanía en el círculo íntimo del presidente Abelardo De La Espriella. Según confirmó públicamente el propio Luis Felipe Henao, miembro de la junta, de no mediar imprevistos, Gutiérrez asumirá las riendas de la estatal petrolera en reemplazo de Juan Carlos Hurtado, quien dimitió abruptamente tras el escándalo desatado por los audios filtrados en los que negociaba contratos con el catalán Manel Grau. Con estas movidas, el gobierno estrena un engranaje clave en el sector energético bajo estrictas fichas de su círculo más cercano.

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