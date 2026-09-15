La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Ecopetrol aprobó este martes 15 de septiembre la nueva composición de la Junta Directiva de la compañía, luego de avalar la plancha presentada por el Gobierno nacional.

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(Vea también: Alertan por situación en Ecopetrol: bajó la caja y subieron los costos en el gobierno anterior)

La elección se hizo mediante el sistema de cociente electoral y contempla seis nuevos integrantes, mientras que tres miembros que ya estaban en el órgano de administración continuarán en sus cargos. La elección corresponde a lo que resta del período institucional 2025-2029.

El cambio fue posible después de que la asamblea aprobara una modificación de los estatutos de Ecopetrol relacionada con la integración, renovación y elección de la junta. También se estableció que las disposiciones internas sobre la inclusión obligatoria de un número mínimo de integrantes actuales no serían aplicables para esta elección integral.

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De esta manera, la nueva junta queda conformada por nueve integrantes, seis de ellos recién elegidos: Carlos Augusto Suárez Rojas, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Los tres que continúan son César Eduardo Loza Arenas, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona.

Estos son los seis nuevos integrantes de la junta de Ecopetrol

Carlos Augusto Suárez Rojas: abogado y especialista en control fiscal, con experiencia en comunicación política y asuntos relacionados con la administración pública.

Jorge Alberto Jaller Jaramillo: cuenta con trayectoria profesional vinculada al sector empresarial y al Grupo Éxito.

José Camilo Manzur Jattin: ingeniero civil y magíster en Economía. Es presidente de Asocodis y tiene experiencia en regulación del sector eléctrico, tarifas, subsidios y energías renovables.

Ludmila del Carmen Vergara Rosales: abogada con experiencia en los sectores público y privado, además de trayectoria en áreas financieras, infraestructura y construcción.

Betzy Patricia Martínez Zapateiro: abogada con más de 25 años de experiencia en asuntos relacionados con contratación, infraestructura, banca y administración.

Claudia Margarita Lafaurie Taboada: abogada con experiencia profesional en los sectores de hidrocarburos, gas natural y generación eléctrica.

La propia Ecopetrol había publicado los perfiles y cartas de aceptación de los candidatos antes de la asamblea, como parte del proceso de elección de la nueva junta.

Nueva junta de Ecopetrol tendrá varios retos sobre la mesa

La renovación llega en un momento particularmente importante para Ecopetrol, compañía que atraviesa un proceso de transición en su dirección y que deberá definir quién ocupará la presidencia en propiedad.

Con la elección de la nueva junta, uno de los próximos pasos será establecer el mecanismo para seleccionar al presidente de la compañía. La Junta Directiva será la encargada de avanzar en ese proceso.

El nuevo órgano también tendrá que afrontar los cuestionamientos que han rodeado a la empresa durante los últimos meses y recuperar la confianza en su gobierno corporativo, además de tomar decisiones relacionadas con el desarrollo empresarial y el futuro del negocio de hidrocarburos.

Ecopetrol es controlada mayoritariamente por el Estado colombiano, que posee el 88,49 % de las acciones, por lo que la plancha presentada por el Gobierno tenía un peso determinante en la elección.

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