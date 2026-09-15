Ecopetrol atraviesa un momento financiero y corporativo complejo, marcado por cuestionamientos internos, auditorías y la divulgación de audios que mencionan una supuesta repartición de cargos y contratos durante el gobierno de Gustavo Petro.

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La situación llevó al presidente de la junta directiva, Luis Felipe Henao, a pedir la renuncia de Juan Carlos Hurtado, quien se desempeñaba como presidente encargado. En su reemplazo quedaría Camilo Barco, vicepresidente Corporativo de Finanzas.

A este escenario se suma la presión sobre la caja de la petrolera. Según fuentes citadas por Portafolio, la compañía tendría actualmente cerca de $1,6 billones disponibles, frente a los $11,2 billones registrados al cierre del segundo trimestre, después del giro de dividendos al Gobierno.

Las auditorías internas buscan recuperar la disciplina de capital, reducir los costos operativos y mejorar rápidamente el flujo de caja.

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Además, aumentaron los costos de operación, abastecimiento y producción de cada barril. Los gastos operacionales crecieron 14,4 % en el primer semestre, hasta $5,89 billones, mientras que el costo de dilución de crudos pesados aumentó 67,2 %.

La deuda también preocupa: el indicador deuda/Ebitda está en 2 veces, reduciendo el margen para financiar nuevos proyectos.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza la posibilidad de vender ISA para fortalecer las finanzas de Ecopetrol.

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