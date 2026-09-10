Por: CENET

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La ministra de Minas y Energía advirtió ante el Congreso sobre las crecientes presiones que afrontarán los precios de la energía y el gas en los próximos meses. Esta alerta se argumenta en varios factores críticos que afectan al sistema eléctrico nacional, destacando la disminución de los niveles de los embalses, los atrasos en proyectos de generación y la urgencia de fortalecer la generación térmica ante la llegada del fenómeno de El Niño. Según explicó la ministra en el debate de control político dedicado al sector energético, el país se encuentra en un contexto de menor disponibilidad de energía firme y mayores exigencias para garantizar el suministro, especialmente por el desafiante panorama climático previsto para finales de año.

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Uno de los problemas centrales, de acuerdo con la funcionaria, está en los bajos caudales de los embalses, cifras que no se observaban desde hace décadas. Esto reduce la capacidad para generar electricidad mediante hidroeléctricas, por lo que se incrementa la dependencia de plantas térmicas, las cuales funcionan principalmente con gas. Así, el abastecimiento de gas adquiere un rol protagónico; el Gobierno ha desplegado iniciativas como ampliar la oferta nacional, incrementar la capacidad de regasificación y acelerar proyectos relacionados.

La ministra señaló la ampliación de la capacidad de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), que recientemente permitió adicionar 58 millones de pies cúbicos de gas para plantas térmicas. También anticipó el seguimiento a proyectos de regasificación en el Pacífico y Puerto Bahía para asegurar alternativas de suministro. Sin embargo, alertó que la mayor utilización de gas importado y combustibles líquidos podría aumentar significativamente los costos, lo que impulsa el precio de la energía en el mercado mayorista. Aunque las recientes resoluciones han bajado transitoriamente el precio de bolsa de $1.000 a $640 pesos por kilovatio, la ministra aclaró que estos efectos no serán sostenibles durante mucho tiempo.

A este panorama se suman importantes déficits de energía firme estimados en más de 14.000 GWh anuales para los años 2026 a 2028. Este déficit es consecuencia, en parte, de los retrasos en varios proyectos de generación y transmisión. Por ello, el Gobierno planea nuevas subastas y revisar posibles proyectos que puedan incorporarse rápidamente al sistema. En la región Caribe, la funcionaria advirtió sobre restricciones en la red de transmisión y distribución, lo que ha incrementado la dependencia de la generación térmica local y disminuido la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

La ministra subrayó que el Gobierno también busca fortalecer el trabajo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol para acelerar proyectos y ampliar la disponibilidad de gas. El objetivo inmediato es asegurar más oferta y reforzar el respaldo del sistema energético, mientras que a mediano y largo plazo se prioriza construir una matriz diversificada que combine energías renovables y convencionales para garantizar la seguridad energética frente a eventos climáticos extremos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué podrían aumentar los precios de la energía y el gas en Colombia en los próximos meses?

Los precios de la energía y el gas en Colombia podrían enfrentar aumentos debido a la reducción de los niveles de los embalses, los retrasos en proyectos de generación y transmisión, y el avance del fenómeno de El Niño. De acuerdo con la ministra de Minas y Energía, la menor disponibilidad de agua obliga a depender más de la generación térmica, la cual requiere gas y, en casos extremos, combustibles líquidos, que resultan más costosos. Estos factores, sumados a la necesidad de importar insumos energéticos, presionan directamente el precio final para los usuarios.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno para asegurar el suministro de energía y gas en Colombia?

El Gobierno, según la ministra, está ampliando la oferta nacional de gas, aumentando la capacidad de regasificación, revisando proyectos de generación y transmisión, y organizando nuevas subastas para fortalecer la disponibilidad de energía firme. También trabaja junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol para acelerar proyectos estratégicos, y busca contratos entre generadores para optimizar tarifas. Todas estas iniciativas buscan un suministro energético estable frente al fenómeno de El Niño y los desafíos estructurales del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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