Los usuarios del servicio de energía eléctrica en Colombia podrían enfrentar un aumento en sus facturas si las condiciones actuales del sistema se mantienen. La advertencia fue hecha por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, durante una discusión sobre la situación del sector y las necesidades presupuestales para el próximo año.

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La funcionaria explicó que la disponibilidad actual de energía no sería suficiente para atender toda la demanda que se proyecta en el país. En ese escenario, el sistema tendría que recurrir a fuentes de generación con costos más elevados, una situación que terminaría teniendo efectos sobre las tarifas.

“No nos digamos mentiras: la tarifa tiene que subir. ¿Por qué tiene que subir? Porque los recursos que tenemos ya no son suficientes para atender toda la demanda”, afirmó Arboleda al explicar el panorama ante en Congreso.

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Menor disponibilidad de energía presiona los precios

Uno de los factores mencionados por la ministra está relacionado con la disponibilidad de recursos hídricos, fundamentales para buena parte de la generación eléctrica del país. Si estos no alcanzan para cubrir la demanda, será necesario incorporar otras fuentes para evitar que el abastecimiento quede comprometido.

Entre las alternativas aparece la generación térmica, que implica costos superiores en determinadas condiciones. A esto se suma el comportamiento del precio del gas natural, combustible utilizado por algunas plantas para producir electricidad y cuyo valor también está enfrentando presiones.

La ministra puso como ejemplo la diferencia entre el costo de producir electricidad y el precio que eventualmente recibe un generador. Según explicó, no sería sostenible que una empresa tuviera un costo de producción muy superior al valor que obtiene por la energía que entrega al sistema.

Fenómeno de El Niño aumenta la presión sobre el sistema

El panorama también está relacionado con las condiciones climáticas que podrían afectar la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas. La ministra señaló que el fenómeno de El Niño puede incrementar la presión sobre el sistema mediante menores aportes hídricos y mayores necesidades de generación alternativa.

En paralelo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas activó condiciones especiales ante el riesgo de desabastecimiento. La medida responde a varios meses con aportes hídricos por debajo de los promedios históricos y busca priorizar el abastecimiento de la demanda nacional.

Esto no significa que exista un racionamiento programado, pero sí refleja el nivel de presión que enfrenta el sistema energético colombiano. La disponibilidad de agua, el comportamiento de la demanda y el costo de las fuentes alternativas serán determinantes para el comportamiento de los precios.

Gobierno revisa recursos para subsidiar las facturas

La discusión sobre las tarifas también ocurre mientras el Gobierno analiza cómo financiar los subsidios de energía para 2027. La ministra informó que existe un faltante de $4,574 billones para cubrir los subsidios eléctricos, además de necesidades presupuestales para los servicios de gas natural y gas licuado de petróleo.

El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda revisan las alternativas para conseguir esos recursos. El objetivo es definir cómo se financiarán las obligaciones del próximo año en medio de las dificultades que atraviesa el sector.

Por ahora, la advertencia de la ministra no establece un porcentaje ni una fecha concreta para un aumento en las facturas. El eventual incremento dependerá de cómo evolucionen la oferta de energía, los costos de generación y las condiciones del sistema en los próximos meses.

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