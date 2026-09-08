Por: CENET

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El Gobierno Nacional ha anunciado una serie de medidas para preparar el sistema energético colombiano de cara a los posibles efectos que traería el Fenómeno de El Niño 2026-2027. De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, la tarea principal es anticiparse a los cambios climáticos para proteger el suministro de energía en el país. Estas decisiones, adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), hacen parte del llamado Plan Energía YA e incluyen incentivos al ahorro y cobros adicionales para quienes superen ciertos umbrales de consumo. Además, el Gobierno estableció diversos mecanismos para garantizar la generación térmica durante la etapa de sequía.

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Entre los puntos centrales del programa se encuentra la asignación de metas individuales de consumo elaboradas a partir del historial de cada usuario. Quienes logren disminuir su consumo mensual en más de 10 % respecto a su meta recibirán un beneficio en la factura, mientras que aquellos que superen el 10 % deberán asumir un recargo. No obstante, habrá excepción para los usuarios regulados en municipios afectados por el reciente terremoto, quienes estarán exentos de este esquema, según indicó De la Espriella.

La Resolución CREG 101 120 de 2026 oficializó este programa nacional de ahorro de energía, que tendrá una vigencia inicial de seis meses. Su implementación será automática para usuarios residenciales, comerciales e industriales del mercado regulado, sin necesidad de diligencias previas. La metodología prevista contempla tres rangos de consumo: quienes estén por debajo del 90 % de su meta podrán acceder a incentivos; entre el 90 % y el 110 % no habrá cambios en la factura, y por encima del 110 %, habrá un recargo, calculado según el estrato y el tipo de usuario. Datos de Enel Colombia aclaran que el recargo será del 30 % para estratos 1, 2 y 3; 50 % para estratos 4, 5 y 6, y 70 % para usuarios comerciales e industriales.

Inicialmente, la etapa será informativa para que los usuarios conozcan sus metas y puedan identificar su nivel de consumo sin que los cobros tengan impacto económico inmediato. Además de incentivar el ahorro, el Gobierno ha activado mecanismos para asegurar suministro a través de generación térmica, resguardando reservas de los embalses y minimizando el riesgo de desabastecimiento. Según la Presidencia, la estrategia busca mitigar incrementos excesivos en las tarifas, especialmente en regiones más vulnerables como el Caribe y el Chocó.

En paralelo, la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración (ACAIRE) brindó recomendaciones prácticas para hogares y pequeños comercios, especialmente sobre el manejo de neveras y aires acondicionados, para reducir el consumo eléctrico. Giovanni Barletta, presidente de la Junta Directiva de ACAIRE, subrayó la importancia de aprovechar la etapa pedagógica del programa para entender y ajustar hábitos de consumo, lo que permitirá ahorrar energía sin afectar la calidad de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas medidas que contempla el Plan Energía YA para enfrentar el Fenómeno de El Niño 2026-2027?

El Plan Energía YA adoptado por el Gobierno contempla metas individuales de consumo, incentivos por reducción de más del 10 % frente a esos niveles y recargos para quienes los superen en igual proporción. Además, incluye planes de generación térmica para proteger las reservas hídricas y garantizar el suministro, con particular atención a las regiones más vulnerables. Según la Resolución CREG 101 120 de 2026, la aplicación es automática para usuarios regulados y se mantiene una etapa inicial de carácter pedagógico.

¿Cómo pueden los hogares reducir el consumo de energía en neveras y aires acondicionados, según ACAIRE?

Según recomendaciones de ACAIRE, es importante mantener la nevera entre 4 y 5 grados centígrados y el congelador a menos 18 grados, revisar empaque de puertas y evitar sobrecargas o vacíos extremos. Para aires acondicionados, la temperatura de confort va de 22 a 26 grados centígrados y se aconseja limpiar regularmente los filtros y serpentines. Estos hábitos ayudan a reducir el consumo y prevenir aumentos innecesarios en las facturas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.