Las oportunidades de desarrollo que tiene el Chocó, tras el escenario provocado por el terremoto del pasado 10 de agosto, fueron el eje central de la cumbre que se llevó a cabo este lunes 7 de septiembre en Quibdó entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y empresarios colombianos.

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Durante el encuentro, el presidente planteó una estrategia que, según explicó, busca ir más allá de las ayudas de emergencia y crear condiciones para que el departamento pueda fortalecer su economía, dar empleo y mejorar su infraestructura.

El mandatario también destacó que los empresarios han aportado más de 2 billones de pesos a la atención de la coyuntura causada por el terremoto y señaló que el nuevo encuentro permitió establecer una hoja de ruta con ocho puntos para trabajar de manera conjunta con el sector privado.

El primero está relacionado con la construcción del malecón gastronómico de Quibdó, proyecto que busca aprovechar el río Atrato para fortalecer el turismo, dar empleo y dinamizar la economía local.

De acuerdo con Abelardo de la Espriella, los empresarios expresaron su interés en participar en la financiación de la obra, cuya estructuración estará a cargo de las instancias nacional, departamental y municipal, en coordinación con el sector privado.

Capital semilla, vías y un posible canal interoceánico

Uno de los acuerdos que tiene un impacto más directo para los habitantes afectados por el terremoto contempla 5.000 millones de pesos de capital semilla.

Las empresas Colombina, Bancolombia y Tecnoglass se comprometieron a aportar esos recursos para beneficiar a 1.000 emprendedores del departamento que necesitan reactivar sus negocios.

El ministro de Comercio, Mauricio Amín, explicó que la iniciativa busca abrir oportunidades para que los pequeños empresarios puedan comenzar nuevamente sus actividades productivas.

Otro de los anuncios más ambiciosos fue el relacionado con una eventual conexión entre el Atlántico y el Pacífico.

De la Espriella mencionó como prioridad estudiar una conexión desde el Urabá antioqueño hasta un puerto del Pacífico chocoano. El empresario Jaime Andrés Uribe explicó que entre las alternativas planteadas están un canal interoceánico y un ferrocarril que conecten ambos puntos para facilitar el transporte de mercancías.

“Sería un canal interoceánico y un ferrocarril que una ambos puertos y permita trasladar mercancías”, afirmó.

A esto se suma un paquete de 1 billón de pesos para infraestructura, que contempla cinco grandes vías para el departamento y obras relacionadas con conectividad aérea, entre ellas el Aeropuerto de Bahía Solano.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que estas obras permitirían mejorar la conexión del Chocó con otros departamentos. La financiación, según anunció, se realizaría a partes iguales entre los empresarios y la estrategia de obras por impuestos.

Minería, energía y régimen especial para atraer empresas

La minería también quedó incluida en la hoja de ruta. La ministra María Nohemí Arboleda señaló que el trabajo estará enfocado en la formalización minera, uno de los sectores relevantes para la economía del departamento.

El Gobierno también anunció medidas para mejorar las condiciones energéticas del Chocó. Arboleda confirmó que ya existen interesados en desarrollar proyectos de energía en la región y señaló que se buscarán contratos que permitan mejorar el acceso de los habitantes a este servicio a precios razonables.

La intención es que el fortalecimiento de la infraestructura energética también ayude a crear mejores condiciones para nuevas actividades productivas y para la llegada de empresas.

Precisamente, otro de los acuerdos contempla un régimen especial para atraer inversión al departamento.

El viceministro de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo, explicó que esta medida incluirá condiciones de estabilidad jurídica y tributaria para facilitar la llegada de capital.

La idea, según De la Espriella, es atraer fábricas que generen puestos de trabajo para los habitantes del Chocó.

“Vamos a traer fábricas con medidas especiales, para que puedan generar empleo para los chocoanos”, afirmó el presidente.

Finalmente, el Gobierno anunció la designación de un gerente especial para el Fondo Milagro en el Chocó. El encargado será José Leonidas Tobón, quien además es viceministro de Agricultura.

De la Espriella explicó que Tobón tendrá la función de convertirse en un interlocutor directo entre el departamento y el Gobierno nacional para coordinar las tareas anunciadas.

“Será un interlocutor directo con el Gobierno nacional para que todo se mueva”, afirmó.

Así, los ocho puntos anunciados durante la cumbre incluyen infraestructura, apoyo a emprendedores, un posible canal interoceánico, minería, energía, incentivos para la inversión y una nueva gerencia para coordinar los recursos y proyectos en el departamento.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.