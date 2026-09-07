La semana del 7 al 11 de septiembre estará marcada por dos escenarios distintos en Colombia. Mientras el martes habrá una disminución de las lluvias en varias regiones, a partir del jueves se espera un incremento importante de las precipitaciones que se extenderá hasta el viernes.

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Según el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias tendrán mayor intensidad en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía, aunque el comportamiento cambiará de un día a otro.

El lunes comenzará con lluvias moderadas y fuertes en sectores del Caribe, Antioquia, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de amplias zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

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En contraste, otras zonas del país tendrán precipitaciones más aisladas o lloviznas, mientras que San Andrés y Providencia registrarán cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas.

El martes dará un respiro, pero las lluvias volverán con fuerza

El martes será el día más estable de la semana en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, persistirán lluvias con tormentas eléctricas en el occidente de Antioquia, Risaralda y buena parte de la región Pacífica, especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el noroccidente de Nariño.

También continuará la inestabilidad en departamentos de la Orinoquía y la Amazonía como Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá y Vaupés.

Para el miércoles se mantendrán precipitaciones en sectores del Caribe, Antioquia, Santanderes y la región Pacífica, mientras que el resto del país presentará un predominio de tiempo seco.

#PronósticoIdeam 🌧️ El ingreso de humedad desde el oriente de Cundinamarca favorece lluvias ligeras, dispersas e intermitentes en Bogotá D. C. Las precipitaciones más fuertes y persistentes son posibles en sectores del sur y oriente de la capital. Estas condiciones podrían… pic.twitter.com/iOiXJdkvVv — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 7, 2026

Jueves y viernes serán los días con más lluvias

De acuerdo con el Ideam, el cambio más importante llegará entre el jueves y el viernes.

El jueves aumentarán las lluvias en gran parte de la región Caribe, incluyendo La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Se prevén acumulados importantes en sectores de la región Pacífica, occidente de la región Caribe y noroccidente de la Andina. Así mismo, y en menor intensidad en el occidente de la región Orinoquia, centro ce la amazonia y norte y occidente de la Andina.

Por otra parte, se… pic.twitter.com/ZOBA9awNeH — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 7, 2026

También habrá precipitaciones en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Casanare y otras zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

Para el viernes se espera que las lluvias se generalicen en buena parte del territorio nacional, con especial atención en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

El Ideam también prevé tormentas eléctricas y vientos fuertes en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente durante el jueves y el viernes.

Ante este panorama, la recomendación es que los ciudadanos consulten los reportes oficiales del estado del tiempo antes de realizar actividades al aire libre, especialmente en las zonas donde se prevén lluvias intensas y tormentas eléctricas.

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