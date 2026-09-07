Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En una decisión judicial que marca un precedente en el sonado caso de títulos universitarios falsos, un juez de Bogotá dictó sentencia condenatoria en contra de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José. De acuerdo con la información, esta condena llega justo cuando la Fiscalía se alista para llevar a juicio a Juliana Guerrero, quien fue excandidata a viceministra de Juventudes durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La joven, de solo 24 años, había sido defendida de forma reiterada por el exmandatario y otros miembros del gobierno en distintos escenarios, aunque hasta el momento ella insiste en su inocencia.

Sigue a PULZO en Discover

La Fundación de Educación Superior San José fue el escenario donde se fraguó el fraude. El juez 46 penal de Bogotá fue claro al dictar sentencia el 7 de septiembre, tras verificar que Gutiérrez Martínez emitió, el 1 de julio de 2025, dos títulos académicos fraudulentos a nombre de Juliana Guerrero. Los diplomas correspondían a los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Contaduría Pública. Sin embargo, como señala la sentencia, la joven no cumplía ninguno de los requerimientos académicos mínimos para obtener dichos títulos: no había presentado las Pruebas Saber, no tenía registro de asistencia a clases y tampoco había terminado el plan de estudios respectivo para esos pregrados.

Ante la contundencia de las pruebas, Luis Carlos Gutiérrez Martínez decidió aceptar los cargos y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Pagará tres años de prisión por incurrir en el delito de falsedad ideológica en documento público, uno de los delitos más graves que afectan la credibilidad de la educación superior y las instituciones públicas. El caso toma relevancia, ya que se trata de la primera condena en este escándalo, el cual implicó no solo la emisión de diplomas falsos sino también la posible utilización de esos documentos para acceder a altos cargos dentro del desaparecido Ministerio de la Igualdad.

El proceso judicial contra Juliana Guerrero está próximo a continuar, manteniendo el foco mediático y social en un caso que expone las debilidades en los controles de validación educativa en el país, según lo consignado en los reportes judiciales recientes y las declaraciones oficiales.

Disclaimer: * Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado el exsecretario general de la Fundación San José en el caso de títulos falsos?

La condena contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación de Educación Superior San José, se basó en haber emitido dos diplomas y dos actas de grado falsos a nombre de Juliana Guerrero, según lo dictaminó un juez de Bogotá. A pesar de que la joven no había cumplido requisitos académicos como la presentación de las Pruebas Saber o la culminación del plan de estudios, Gutiérrez firmó los documentos. Por su delito de falsedad ideológica en documento público, aceptó tres años de prisión, de acuerdo con la Fiscalía.

¿Quién es Juliana Guerrero y por qué el caso de sus títulos universitarios falsos ha sido polémico?

Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro, está en el centro de una controversia judicial por supuestamente intentar acceder a un alto cargo con documentación académica fraudulenta. Según la información oficial, Guerrero habría presentado títulos y actas de grado ilegítimos emitidos por la Fundación San José, lo que desencadenó un proceso que ahora expone las fallas en la validación de títulos universitarios en Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.