El meteorólogo Max Henríquez salió al paso de las afirmaciones hechas por el representante Samir Radi, quien aseguró que Barranquilla registró una sensación térmica de 53 °C en medio del debate sobre las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

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Henríquez fue enfático al señalar que esa cifra no corresponde a los registros meteorológicos.

No obstante, el especialista aclaró que el norte del país sí atraviesa uno de los períodos más calurosos del año y que las altas temperaturas se han visto favorecidas por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

No ha habido 53ºC de sensación térmica en Barranquilla. Eso no es cierto. Lo que si es cierto es que esta época es la caliente del norte colombiano, calor que se acentúa con el Niño. Este proximo miercoles habrá una Tmax de 37ºC y una sensación térmica de 42ºC — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 7, 2026

Samir Radi usó el calor para cuestionar medidas de la CREG

La discusión comenzó luego de que el representante Samir Radi criticara las medidas adoptadas por la CREG, que contemplan incentivos para quienes reduzcan el consumo de energía y cobros adicionales para quienes lo incrementen por encima de determinados niveles.

El congresista aseguró que, por las condiciones climáticas de la costa Caribe, el uso de ventiladores y aires acondicionados no puede considerarse un lujo.

Radi también cuestionó que quienes toman este tipo de decisiones vivan en regiones con temperaturas considerablemente más bajas que las del Caribe colombiano.

Como parte de ese argumento afirmó que Barranquilla había alcanzado una sensación térmica de 53 °C, cifra que posteriormente fue rechazada por Henríquez.

Este será el calor que se espera para el miércoles

Aunque descartó que la ciudad hubiera alcanzado los 53 °C de sensación térmica, Max Henríquez advirtió que el calor continuará siendo intenso.

Según el meteorólogo, este miércoles 9 de septiembre Barranquilla podría registrar una temperatura máxima cercana a los 37 °C, mientras que la sensación térmica alcanzaría aproximadamente los 42 °C.

El pronóstico confirma que la ciudad seguirá enfrentando una jornada de altas temperaturas, especialmente durante las horas de la tarde.

Henríquez insistió en que el calor continuará siendo intenso en el norte del país, aunque aclaró que las cifras difundidas en redes sociales deben contrastarse con los registros meteorológicos oficiales para evitar confusiones.

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