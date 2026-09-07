Por: Canal Uno

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La Corte Constitucional advirtió que las EPS deben asumir parte del pago de las facturas de energía de los pacientes que requieren tratamientos especiales en sus hogares y no tienen la capacidad económica para cubrir los incrementos mensuales en el servicio derivados del uso de equipos médicos.

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La Corte Constitucional señaló que las EPS pueden responder económicamente por el valor de los servicios de energía, procedentes de tratamientos médicos practicados en los hogares de los pacientes.

El caso que motivó la decisión de la Corte

La Corte se pronuncio tras analizar el caso de una persona de la tercera edad con una enfermedad pulmonar, que necesitaba un concentrador de oxígeno, sin embargo, estaba en posición de vulnerabilidad económica, y no podía asumir el pago de su factura de energía, con el consumo eléctrico adicional del instrumento médico.

Si concluye que el concentrador eléctrico es la alternativa más adecuada, deberá asumir el costo del consumo de energía atribuible a ese dispositivo, para lo cual deberá establecer un mecanismo técnico idóneo que permita medir dicho consumo.

La decisión abre la puerta a nuevos casos

Así las cosas, la Corte abre la puerta para que las EPS asuman estos gastos asociados a servicios médicos domiciliarios en casos específicos, especialmente cuando el paciente no cuente con los recursos para cubrir el consumo adicional de energía requerido por los equipos médicos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.