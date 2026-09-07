Una nueva situación de orden público se presentó en las últimas horas en Guamalito, zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander, donde la subestación de Policía fue blanco de un ataque.

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Según informó Caracol Radio, durante el hecho se escucharon detonaciones y ráfagas de fusil contra las instalaciones policiales. Las autoridades permanecen atendiendo la emergencia y verificando lo ocurrido en la zona.

El episodio genera preocupación entre los habitantes de este corregimiento, debido a que las mismas instalaciones ya habían sido atacadas pocos días atrás. En ese caso, el hecho ocurrió mediante el uso de drones cargados con explosivos, según los reportes conocidos.

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Este nuevo ataque se produce mientras las autoridades avanzan en la atención de la situación de seguridad en esta zona de Norte de Santander. Por ahora, no se ha establecido públicamente si los responsables del ataque lograron ser identificados o si hubo capturas.

Hasta el momento tampoco existe un balance oficial sobre personas heridas o daños materiales ocasionados por las detonaciones y los disparos contra la estación policial. Se espera que las autoridades entreguen información adicional una vez finalice la verificación de lo ocurrido.

#ORDENPÚBLICO Fue atacada en las últimas horas la subestación de Policía de Guamalito, zona rural de El Carmen, Norte de Santander. Este es el segundo hecho violento en contra de estas instalaciones luego de haberse registrado otro ataque con drones cargados de explosivos el… pic.twitter.com/vhx0h6FfoH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2026

Golpe a red que movía explosivos desde otros países

Un operativo permitió detener a seis personas que, de acuerdo con la información entregada por el presidente Abelardo De La Espriella, harían parte de la organización conocida como ‘Los Orión’. Entre los detenidos está un hombre identificado con el alias de ‘Mauro’, señalado por las autoridades como líder de la estructura.

El mandatario sostuvo que la investigación permitió afectar una red que tendría conexiones fuera del país y que se dedicaba al ingreso de material explosivo. Los elementos eran trasladados desde Chile, Perú y Ecuador antes de llegar a Colombia.

Según la información oficial, el material posteriormente era entregado a grupos criminales. La operación busca establecer ahora qué estructuras recibían los explosivos y cuál era el alcance de las actividades de esta organización.

#ORDENPÚBLICO El presidente Abelardo De La Espriella confirmó la captura de 6 integrantes del grupo delincuencial “Los Orión”, entre ellos su cabecilla alias “Mauro”.

Según el mandatario, se trata de un golpe al tráfico transnacional de explosivos. La organización traficaba con… pic.twitter.com/jcg6vDqDYj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2026

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