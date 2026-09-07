Luis Francisco Rodríguez Blanco, padre del representante a la Cámara Ariel Rodríguez, habló sobre el ataque a bala que sufrió el pasado domingo 6 de septiembre en Cúcuta, Norte de Santander, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba. El empresario se encontraba en el barrio Carora, en la zona céntrica de la ciudad, cuando fue sorprendido por los disparos. Aunque uno de los proyectiles alcanzó la ventana del copiloto, logró salir del lugar y resultó ileso.

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En conversación con la Unidad Investigativa de El Tiempo, Rodríguez Blanco explicó que después del ataque las autoridades se comunicaron con él y asumieron conocimiento del caso.

Así fue el ataque contra el papá de Ariel Rodríguez

De acuerdo con el relato entregado al medio de comunicación, Luis Francisco Rodríguez se encontraba en un sector que conoce desde hace décadas, pues nació en el barrio Carora y allí todavía tiene familiares y personas conocidas. El empresario contó que escuchó varios disparos y posteriormente descubrió que uno de los proyectiles había impactado la ventana del lado del copiloto.

“Dieron varios disparos y uno perforó la ventana del copiloto del carro. Yo me asusté e inmediatamente abandoné el sitio y entré a la casa”, relató a El Tiempo.

Rodríguez Blanco aseguró que no logró identificar al responsable del ataque ni establecer desde dónde fueron efectuados los disparos. También señaló que, antes de este episodio, no había recibido amenazas.

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Investigan si hay relación con atentado a Ariel Rodríguez

El ataque contra el padre del congresista ocurre poco más de un mes después de que la residencia de Ariel Rodríguez fuera atacada con granadas. El representante liberal pidió públicamente que la Fiscalía avance en las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás de ese episodio y determinar si existe alguna conexión entre ambos hechos.

Según la información publicada por El Tiempo, las autoridades deberán establecer si los dos ataques tienen algún vínculo o si se trata de situaciones independientes. Cuando la Unidad Investigativa del diario preguntó a Luis Francisco Rodríguez si consideraba que el atentado contra su vehículo podía estar relacionado con el ataque a la vivienda de su hijo, respondió que serán las autoridades las encargadas de establecerlo.

El empresario tampoco quiso pronunciarse sobre las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos entre políticos de la región y alias ‘el Faraón’, un señalado narcotraficante cuyo nombre apareció en las pesquisas del periodista Cristian Herrera, asesinado en la capital del Norte de Santander.

“No quiero hablar de eso. Las preguntas que me hicieron las autoridades ya las respondí ayer”, dijo al medio.

Ariel Rodríguez ha negado vínculos con crimen de periodista

El nombre del representante Ariel Rodríguez también ha aparecido en las investigaciones periodísticas relacionadas con el asesinato Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en Cúcuta. Según El Tiempo, el periodista estaba investigando posibles vínculos entre políticos de Norte de Santander y alias ‘el Faraón’, señalado de tener influencia en estructuras criminales de la frontera con Venezuela.

Rodríguez ha rechazado públicamente cualquier relación con organizaciones delictivas y negó haber tenido participación en el homicidio de Herrera. En declaraciones entregadas anteriormente al periódico, el congresista afirmó que no estaba siendo investigado por homicidio ni extorsión y sostuvo: “Jamás he tenido ninguna clase de intervención en hechos delictivos”.

El representante también solicitó protección para su familia ante la Unidad Nacional de Protección y cuestionó que se le atribuyeran hechos criminales sin fundamento.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer quiénes estuvieron detrás del ataque contra Luis Francisco Rodríguez, cuáles fueron sus motivos y si existe alguna relación con los episodios de violencia que han afectado a la familia del congresista.

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