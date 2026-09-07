Por: EL PILON SA

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Aquilino Atencio Arias, un reconocido líder comunal y periodista de Valledupar, murió este lunes 7 de septiembre, dejando un vacío importante entre las personas y comunidades donde recibió aprecio por su trabajo social y comunicativo. Atencio desempeñaba sus labores periodísticas en Sistema Cardenal, emisora local en la que dirigía el espacio La Hora de la Comunidad, programa dedicado precisamente a visibilizar las situaciones y necesidades de diversos sectores en la región.

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El periodista fue hallado sin vida en el barrio Los Fundadores, en Valledupar. La noticia de su fallecimiento conmovió a colegas, amigos y habitantes de la ciudad. En un acto simbólico de reconocimiento, la Asamblea del Cesar rindió un minuto de silencio en su memoria, reflejando el impacto que Atencio provocó en la esfera local, tanto a nivel profesional como en su faceta de líder comunitario.

Los mensajes que surgieron tras darse a conocer su muerte coinciden en resaltar los atributos personales y el compromiso social de Aquilino Atencio. Un periodista cercano expresó: “Qué vaina. Buen tipo y buen amigo. Se preocupaba mucho por lo social”. Otro colega, en una remembranza de su vida escolar, mencionó: “Aquilino fue un gran amigo. Lo conocí desde el bachillerato. Era vigilante de mi colegio muchos años. Andaba ahora en actividades de periodista en Cardenal”. Estas voces destacan cómo Atencio, desde diferentes etapas de su vida, sostuvo un vínculo constante con la comunidad, siempre demostrando interés por los asuntos colectivos y la búsqueda de soluciones para quienes enfrentan situaciones difíciles.

Por ahora, las circunstancias exactas del fallecimiento de Aquilino Atencio permanecen bajo reserva, y corresponde a las autoridades junto con sus allegados proporcionar detalles oficiales cuando estén disponibles. Además, luego de conocerse este suceso, se recuerda a la ciudadanía la importancia de buscar apoyo en caso de crisis emocional, subrayando que quienes tengan pensamientos de hacerse daño deben pedir ayuda inmediata. En Valledupar y el departamento del Cesar, existen líneas de emergencia como el 123 o la Línea Vital departamental al 310 566 8234 que ofrecen atención ante estas situaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Aquilino Atencio Arias y cuál fue su impacto en Valledupar?

Aquilino Atencio Arias destacó por su trabajo como líder comunal y periodista en Valledupar, principalmente a través del programa La Hora de la Comunidad en Sistema Cardenal. Su legado incluye la preocupación permanente por las problemáticas sociales y la cercanía con sectores vulnerables, lo que le valió el reconocimiento tanto de colegas como de la ciudadanía.

¿Qué servicios de ayuda existen en Valledupar y el Cesar para personas en crisis emocional?

En Valledupar y el Cesar, las personas que atraviesen crisis emocionales o pensamientos de autolesión pueden buscar ayuda inmediata comunicándose con la línea de emergencias 123 o la Línea Vital departamental al 310 566 8234. Estos servicios buscan apoyar y orientar a quien lo necesite en situaciones críticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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