Por: EL PILON SA

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Drummond Ltd. vuelve a liderar el sector minero colombiano tras encabezar el ranking nacional de reputación, según la reciente edición de “Brújula Minera 2026”. La medición, impulsada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), se basó en la percepción de directivos del sector, autoridades de Gobierno, trabajadores, así como habitantes de municipios mineros y no mineros.

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En esta edición, cinco grupos de interés aportaron su opinión sobre la industria extractiva. Drummond aseguró la primera posición en el conteo general, seguida de Cerrejón y Mineros. Cerraron el top cinco Cerro Matoso y Aris Mining. El informe evidencia diferencias al mirar el detalle por grupos: Drummond encabezó las preferencias entre directivos, trabajadores y ciudadanos de municipios que no cuentan con actividad minera. Sin embargo, para las autoridades de Gobierno, Cerrejón superó por poco a Drummond, relegándola al segundo lugar.

En el caso de comunidades con actividad minera directa, la empresa cementera Argos lideró el ranking, y Drummond se ubicó en la novena posición, un resultado notorio si se considera que la empresa centra su operación en el departamento del Cesar, particularmente en las minas Pribbenow y El Descanso, donde desarrolla proyectos de extracción de carbón a cielo abierto. Estos resultados reflejan tanto el impacto de la empresa en zonas extractivas como la percepción externa que tienen los distintos grupos sociales.

La “Brújula Minera 2026” también incluyó indicadores sobre prácticas de cumplimiento corporativo y percepción ambiental. De acuerdo con la medición, el 81 % de los directivos y el 45 % de las autoridades de Gobierno estuvieron conformes con el respeto por las reglas por parte del sector. En temas ambientales, el 53 % de los funcionarios públicos consideró que la industria está comprometida con el cuidado del entorno.

El análisis interno de gestión laboral evidenció que un considerable 84 % de los trabajadores siente recibir un buen trato, lo que influye en que el 44 % de los encuestados desee que sus hijos trabajen en el sector. Desde el exterior, la percepción también resulta favorable: el 53 % de los habitantes de zonas mineras percibe que las empresas contribuyen al progreso local, frente a un 45 % a nivel nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Drummond lidera el ranking de reputación en el sector minero colombiano?

Drummond encabeza el ranking de reputación de acuerdo con “Brújula Minera 2026” por las favorables opiniones de directivos, trabajadores y habitantes de municipios no mineros. Además, la percepción interna sobre su trato laboral y el cumplimiento de normas corporativas destaca entre quienes forman parte de la empresa.

¿Cómo perciben los diferentes grupos sociales la actividad minera en Colombia?

Según los resultados de la medición presentada por el CNC y la ACM, la percepción varía entre los grupos sociales: directivos y trabajadores suelen tener una visión más positiva, mientras que las comunidades en municipios mineros o las autoridades muestran opiniones más diversas, especialmente en temas ambientales y en los beneficios locales de la industria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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