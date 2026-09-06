Por: EL PILON SA

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La línea de transmisión Colectora, considerada como la obra de infraestructura eléctrica más relevante para el impulso de la transición energética en Colombia, enfrenta un nuevo retraso. Este aplazamiento se da principalmente por la necesidad de adelantar consultas con las comunidades impactadas, según confirmó el Ministerio del Interior en el presente año, durante el gobierno de Gustavo Petro. En total, se certificaron 18 comunidades adicionales, que suman 245 grupos que deben ser consultados de manera formal antes de marzo de 2026, específicamente en el tramo Colectora-Cuestecitas.

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Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza, la filial encargada del desarrollo de la obra, explicó a El Tiempo que la fecha prevista inicialmente para agosto no podrá cumplirse y que, a pesar del esfuerzo de los equipos en terreno, el cronograma tuvo que ser modificado. Ahora se prevé que la línea entre en funcionamiento en abril de 2027. Esta obra ha enfrentado múltiples desafíos desde su adjudicación en febrero de 2018 al Grupo Energía Bogotá, organización responsable de operar la infraestructura. El proyecto tiene como objetivo principal transportar la energía limpia producida por los parques eólicos emplazados en La Guajira, integrando este recurso renovable al Sistema Interconectado Nacional.

Desde el punto de vista técnico, la obra contempla la instalación de cerca de 470 kilómetros de líneas de transmisión que cruzan catorce municipios (diez en La Guajira y cuatro en Cesar), y equipará bancos de compensación reactiva con una capacidad total de 480 megavoltiamperios (MVAr). Dichos equipos están diseñados para mantener la estabilidad de voltaje, previniendo fluctuaciones y caídas en el servicio eléctrico tanto residencial como industrial.

Aunque la etapa de construcción en el segmento norte enfrenta retrasos, según datos reportados, se avanza en el cumplimiento de compromisos socioculturales y ambientales en el entorno. De las 393 iniciativas de compensación previstas, ya finalizaron 368, logrando un avance del noventa y dos por ciento.

No obstante, la infraestructura de Colectora fue concebida para enlazar siete parques eólicos con capacidad de suministrar hasta 1.050 megavatios, lo que representa aproximadamente el diez por ciento de la demanda eléctrica máxima nacional. Sin embargo, ninguno de estos parques ha sido construido al día de hoy. La investigación de El Tiempo aclara que la empresa Enel Green Power canceló definitivamente los proyectos Tumawind y Chemesky. Por su parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) tiene suspendido el desarrollo de EO200i hasta que la línea de transmisión sea una realidad, a pesar de contar con licencia ambiental. Bajo este panorama, solo AES Colombia avanza con la construcción de sus cuatro parques (JK1, JK2, JK3 y JK5).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se retrasó la línea de transmisión Colectora y cuáles son los impactos?

El principal motivo por el que se aplazó la línea de transmisión Colectora fue la necesidad de consultar formalmente a 245 comunidades, según certificó el Ministerio del Interior. Este proceso extiende significativamente los plazos de entrega, impactando la entrada en operación de la obra, que ahora se estima para abril de 2027. El retraso también afecta la integración de nuevas fuentes de energía eólica al sistema, pues depende de esta infraestructura para transportar la electricidad generada en La Guajira.

¿Qué proyectos eólicos están vinculados a la línea Colectora y cuál es su estado actual?

La línea Colectora fue proyectada para conectar siete parques eólicos con una capacidad conjunta de 1.050 megavatios, equivalente a un diez por ciento de la demanda máxima del país. No obstante, ninguno de estos parques ha sido construido. Según El Tiempo, Enel Green Power canceló los proyectos Tumawind y Chemesky y Empresas Públicas de Medellín mantiene suspendido EO200i. Por ahora, solo los proyectos de AES Colombia siguen en desarrollo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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