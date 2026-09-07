La nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, reveló este lunes 7 de septiembre las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para enfrentar la situación fiscal, presupuestal y administrativa que, según aseguró, encontró al asumir el cargo.

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Vesga explicó que desde el pasado 7 de agosto, cuando tomó posesión como ministra de Salud y Protección Social, comenzó una revisión de los compromisos y asignaciones recibidos de la administración anterior. Según la funcionaria, los resultados iniciales encendieron las alarmas.

La ministra señaló que la Contraloría General de la República, en su auditoría correspondiente a la vigencia 2025, emitió una opinión contable negativa sobre el Ministerio de Salud, encontró deficiencias en el control interno fiscal y no feneció la cuenta fiscal de la entidad.

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Sin embargo, uno de los principales hallazgos que presentó Vesga está relacionado con los recursos comprometidos que todavía no se habían convertido en obligaciones.

De acuerdo con las cifras entregadas por la ministra, en agosto de 2026 el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de $4,4 billones. De ese monto, $4,3 billones estaban comprometidos, pero solamente $1,3 billones habían sido obligados y pagados. La diferencia, explicó, era cercana a $2,9 billones.

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Ministerio de Salud revisa 176 proyectos por más de $ 490.000 millones

La revisión adelantada por la nueva administración también alcanzó diferentes proyectos que ya tenían asignaciones presupuestales. Vesga aseguró que fueron revisadas 28 resoluciones que comprendían 176 proyectos y asignaciones por más de 490.000 millones de pesos.

De ese grupo, según la ministra, 108 proyectos, por un valor de 365.000 millones de pesos, todavía no contaban con registro presupuestal.

El panorama llamó especialmente la atención porque cerca del 83 % de ese valor correspondía a obras de infraestructura, de acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaria.

Ante este escenario, el Ministerio decidió detener temporalmente nuevos compromisos mientras se determina cuáles proyectos cuentan con los respectivos soportes y cuáles requieren una revisión adicional.

La ministra aseguró que la prioridad es establecer con precisión qué recibió la nueva administración antes de continuar comprometiendo recursos públicos destinados al sistema de salud.

Gobierno suspendió nuevos contratos mientras revisa los recursos

Una de las primeras decisiones de Vesga al llegar al Ministerio fue expedir una circular para suspender temporalmente nuevos procesos de contratación, contratos y convenios.

La medida también cobijó los contratos de prestación de servicios y las prórrogas, adiciones o modificaciones sustanciales de contratos que ya estaban vigentes.

Las excepciones consideradas indispensables quedaron sujetas a una justificación y a autorización previa del despacho de la ministra.

Vesga explicó que la decisión tuvo como objetivo conocer con detalle la situación financiera y contractual antes de comprometer nuevos recursos.

“Antes de comprometer un peso más de la salud de los colombianos, teníamos que saber qué estábamos recibiendo, qué tenía soporte y qué debía revisarse”, señaló.

La ministra sostuvo que los hallazgos iniciales confirmaron la necesidad de adoptar esa medida y aseguró que la revisión administrativa continuará.

Además, indicó que cualquier irregularidad detectada será puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes.

El anuncio se produce mientras la nueva administración busca establecer el estado de las cuentas, proyectos y compromisos recibidos y definir qué recursos pueden continuar su proceso de ejecución.

Vesga insistió en que los recursos destinados a la salud deben estar dirigidos a hospitales, medicamentos, profesionales de la salud y atención de los ciudadanos.

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