Lucas Francesco Murillo García, el pequeño de siete años que permanece hospitalizado en Bucaramanga y que tiene a Luis Díaz como uno de sus grandes ídolos, recibió una inesperada sorpresa relacionada con su pasión por el fútbol.

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La Fundación Colombia Luz y Sonrisas y las voluntarias de Tigresas Moviéndose con el Corazón conocieron el sueño de Lucas de convertirse en futbolista. Al saber que su jugador favorito es Luis Díaz, buscaron la manera de acercarlo a su ídolo, aunque fuera a través de una pantalla.

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Luis Díaz le cumplió un sueño a Lucas Murillo, niño con una compleja enfermedad cardíaca

La sorpresa llegó hasta la habitación del menor mediante un video grabado especialmente por el delantero colombiano. “Hola, Lucas. Te habla Luchito”, comenzó Díaz, quien le mandó un abrazo a él y a su familia, además de desearle una pronta recuperación y pedirle a Dios que lo bendiga.

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El gesto emocionó al pequeño, pero Lucas no se quedó únicamente con el saludo y respondió al futbolista. Además, dejó claro que todavía tiene un sueño pendiente: conocerlo personalmente. “Aquí te espero con los brazos abiertos”, expresó el niño, quien aseguró que sería un placer encontrarse con el jugador.

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La historia de Lucas ha conmovido a Colombia debido a la complejidad de su condición. El menor nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y, de acuerdo con su padre, Luis Murillo, ya ha enfrentado 19 operaciones, incluidas tres cirugías a corazón abierto.

Lucas fue trasladado desde Cúcuta a Santander el pasado 31 de agosto en un avión medicalizado para continuar su atención. Ahora, mientras sigue bajo cuidado médico, el niño espera que su invitación llegue nuevamente a Luis Díaz y que ese encuentro pueda convertirse en otro capítulo de su historia.

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