Por: Noticiero 90 minutos

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La emoción del fútbol europeo regresa con el inicio de la nueva temporada de la UEFA Champions League, certamen que reúne a las figuras y clubes más destacados del continente. De acuerdo con la programación anunciada, la competición dará apertura oficial a su calendario, ofreciendo duelos de gran nivel y marcando el reencuentro de millones de fanáticos con uno de los torneos más prestigiosos del mundo del deporte. Como lo destaca el medio Noticiero 90 Minutos, la primera fecha será distribuida entre el martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, jornadas en las que un total de treinta y seis equipos buscarán tomar ventaja en los primeros cruces de la fase de Liga, que consta de dieciocho partidos.

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El martes 8 de septiembre se abrirá la jornada a las 11:45 a. m. (hora local), con los encuentros entre Club Brujas y Aston Villa, y AEK Atenas frente a LASK. Posteriormente, a las 2:00 p. m., habrá partidos de alta expectativa como Real Madrid contra Inter de Milán, Borussia Dortmund ante Villarreal, Lille enfrentando a Real Betis—con el debut de los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa—, y FC Porto contra Manchester City, según la misma fuente.

El miércoles 9 continúa la acción, y los juegos que abren la fecha a las 11:45 a. m. serán entre VfB Stuttgart y Viking Stavanger, así como el esperado choque entre FC Barcelona y Feyenoord. A las 2:00 p. m., Liverpool recibirá a Atlético de Madrid; Paris Saint-Germain se enfrentará con Slovan Bratislava; SSC Napoli jugará ante Arsenal; y Sporting CP medirá fuerzas con Galatasaray, duelo que tendrá un atractivo especial por la presencia de los colombianos Luis J. Suárez y Dávinson Sánchez en ambos equipos.

Finalmente, el jueves 10 de septiembre, Fenerbahçe jugará contra AS Roma y PSV Eindhoven contra Shakhtar Donetsk a las 11:45 p. m. La programación de las 2:00 p. m. incluye el debut del colombiano Luis Díaz con Bayern de Múnich ante Bodø/Glimt, además de los encuentros: Slavia Praga frente a Racing de Lens, Calcio Como contra RB Leipzig y el Manchester United ante Sabah.

De acuerdo con los reportes publicados por la cuenta oficial de la UEFA Champions League en la red social X (antes Twitter), esta nueva fase promete partidos de alto voltaje y la inclusión de varias figuras recién llegadas al torneo, lo que agrega mayor expectativa entre aficionados y especialistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y a qué hora se juegan los partidos de la UEFA Champions League esta semana?

Los partidos de la primera fecha de la UEFA Champions League se disputarán los días martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de septiembre. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos y las publicaciones oficiales de la UEFA, los encuentros están programados en dos horarios principales: los primeros a las 11:45 a. m. y los segundos a las 2:00 p. m., hora local.

¿Qué jugadores colombianos debutan en la Champions League según la programación oficial?

De acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos, los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa tendrán su debut en el partido entre Lille y Real Betis el martes 8 de septiembre. Además, Luis Díaz jugará su primer encuentro en la Champions League con el Bayern de Múnich el jueves 10. Asimismo, en el duelo Sporting CP vs. Galatasaray se enfrentarán los jugadores colombianos Luis J. Suárez y Dávinson Sánchez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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