Una nueva jornada de terror sacudió este lunes 7 de septiembre el sur del país, luego de que un cobarde atentado con explosivos perpetrado en la vía Panamericana dejara un soldado profesional muerto y dos uniformados más gravemente heridos. El violento hecho obligó a las autoridades a ordenar el cierre total del corredor vial que comunica a los departamentos de Cauca y Nariño.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la situación se registró alrededor de las 8:30 de la mañana en el sector de Puerto Remolino, muy cerca del puente sobre el río Mayo. Las tropas del Ejército Nacional se habían desplazado hasta el lugar tras recibir múltiples alertas de conductores que transitaban por la zona y reportaron la presencia de elementos sospechosos sobre la carretera.

Al llegar al sitio, los uniformados ubicaron dos cilindros aparentemente conectados mediante cables. Sin embargo, mientras realizaban las respectivas labores de inspección técnica para asegurar la zona, se produjo una tremenda detonación que les truncó la vida a los héroes de la patria.

Las primeras hipótesis de inteligencia militar apuntan a una macabra modalidad de ataque: uno de los cilindros habría sido utilizado como un simple señuelo para atraer la presencia de las tropas, permitiendo activar a distancia un segundo artefacto explosivo preparado con sevicia en el lugar.

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La víctima fatal de este atentado fue identificada como el soldado profesional José Manuel López Villada, cuyo deceso causó profunda consternación. Por su parte, los dos uniformados que resultaron lesionados fueron evacuados de emergencia y trasladados a un centro asistencial cercano, donde reciben atención médica especializada.

El impacto de la tragedia quedó registrado en videos grabados por conductores de vehículos de carga que quedaron atrapados en medio del pánico tras la detonación. Ante el inminente peligro de que haya más artefactos sin detonar, la zona fue completamente acordonada por expertos antiexplosivos y se decretó el cierre preventivo del kilómetro 49+600, paralizando por completo el tráfico terrestre entre el sur del Cauca y el norte de Nariño.

De manera preliminar, las autoridades indagan si detrás de esta acción criminal se encuentran integrantes del temido ‘frente Franco Benavides’ de las disidencias de las Farc, mientras los operativos de registro continúan para garantizar la seguridad de los viajeros en este estratégico corredor vial.

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