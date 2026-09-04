El ataque con drones registrado este viernes 4 de septiembre contra una instalación militar en Ocaña, Norte de Santander, dejó un saldo preliminar de dos integrantes del Ejército muertos, de acuerdo con información conocida por El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

La ofensiva ocurrió contra el Cantón Militar Trapiche, donde funciona el Batallón de Infantería N.° 15 General Francisco de Paula Santander, y fue ejecutada mediante un enjambre de drones cargados con artefactos explosivos.

Fuentes del Ejército consultadas por ese medio señalaron que en el ataque murieron un capitán y un soldado.

La información también indica que un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) fue impactado durante la agresión.

Lee También

El Ejército, en su primer pronunciamiento sobre el hecho, confirmó que la instalación militar fue atacada con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos, aunque en ese momento no entregó un balance definitivo de víctimas.

#ComunicaciónOficial || En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, se registró un ataque con aeronaves no tripuladas, acondicionadas con artefactos explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar… pic.twitter.com/upYLPpJI8f — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) September 5, 2026

¿Qué se sabe del ataque con drones en Ocaña?

Fuentes del Ejército indicaron que el ataque dejó muertos a un capitán y un soldado. Además, un helicóptero de la FAC habría sido alcanzado en medio de la acción.

El hecho obligó a una operación de seguridad dentro y alrededor de la instalación militar, debido a que en el cantón también existen viviendas fiscales.

Las autoridades mantienen un dispositivo preventivo en el sector ante la posibilidad de que se presente una nueva acción contra la unidad.

La Segunda División del Ejército confirmó el ataque mediante un comunicado y señaló que las aeronaves no tripuladas utilizadas en la ofensiva estaban acondicionadas con artefactos explosivos.

“En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló la institución al referirse a lo ocurrido.

El Ejército informó además que activó los protocolos de seguridad establecidos y que se encontraba verificando las afectaciones provocadas por la acción.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.