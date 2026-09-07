Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha anunciado una nueva jornada de vacunación para este martes 8 de septiembre de 2026, invitando a todas las personas a acudir con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital. Según información de la entidad, el objetivo de esta convocatoria es que la ciudadanía inicie, continúe o complete el esquema de vacunación establecido para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras.

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De acuerdo con la información oficial, durante esta jornada también se administrará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual está destinada a niñas y niños que tengan entre 9 y 17 años de edad. Esta inclusión responde a la importancia de ampliar la protección para los menores, enfocados especialmente en enfermedades transmisibles y de consecuencias graves a largo plazo.

La jornada comenzará a partir de las 8:00 a. m. y contará con diversos puntos de vacunación distribuidos en toda Bogotá. Estos puntos incluyen centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia, facilitando el acceso para toda la ciudadanía. Es importante destacar que los puntos de atención varían y se actualizan día a día a través de las redes sociales y canales oficiales de la Secretaría Distrital de Salud.

Además, Bogotá dispone actualmente de más de 200 puntos de vacunación fijos ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). El acceso continuo y oportuno a estos servicios busca asegurar que todas las personas puedan completar su esquema de inmunización sin contratiempos.

En cuanto a la población priorizada, la Secretaría Distrital de Salud precisa que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se lleva a cabo únicamente en determinados puntos autorizados, los cuales cuentan con valoración médica previa y acompañamiento especializado. Se enfatiza que esta medida tiene el propósito de otorgar seguridad a quienes presentan condiciones de salud particulares.

Para consultar la ubicación exacta de los puntos habilitados, la ciudadanía puede acceder a un listado actualizado proporcionado por la Secretaría Distrital de Salud, así como a información sobre los espacios definidos por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EPS) para la vacunación específica contra la fiebre amarilla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá este martes 8 de septiembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud dispone de un enlace oficial donde se puede consultar el listado actualizado de todos los puntos de vacunación habilitados para la jornada, facilitando así que los ciudadanos identifiquen el lugar más cercano y conveniente.

¿Qué esquema de vacunación se puede completar durante la jornada y para quién aplica la vacuna contra el VPH?

Durante la jornada se podrá iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación establecido por las autoridades de salud, incluyendo vacunas contra poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras. La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) está dirigida a niñas y niños entre 9 y 17 años, según informó la Secretaría Distrital de Salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.