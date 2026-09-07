Por: Portal Bogotá

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Este martes 8 de septiembre de 2026, la medida de pico y placa sigue aplicando en Bogotá para regular la circulación vehicular durante gran parte del día, de acuerdo con la programación de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Esta estrategia busca reducir la congestión en las vías y mejorar la movilidad de los ciudadanos, estableciendo restricciones según el último número de las placas de los vehículos.

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Para quienes manejan vehículos particulares, la SDM informó que hoy pueden circular únicamente los automotores cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción para este grupo de vehículos está vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Por otro lado, los taxis con placas que terminan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 tienen autorización para transitar, en un horario que va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., según los lineamientos oficiales comunicados por la entidad mencionada.

La SDM aclara que las personas interesadas en quedar exentas de esta medida cuentan con la alternativa del Pico y Placa Solidario, una opción que les permite realizar un pago para circular sin ninguna restricción. El registro para obtener esta exención debe hacerse únicamente a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la que el trámite se realiza de forma digital y segura.

Es fundamental tener en cuenta que la SDM ha alertado sobre la existencia de páginas falsas que suplantan los servicios del Pico y Placa Solidario en Bogotá. Para evitar fraudes, la entidad señala que la única plataforma autorizada para acceder a esta modalidad es www.movilidadbogota.gov.co, y la única forma de pago contemplada es el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) dispuesto en el sitio oficial.

La Secretaria Distrital de Movilidad enfatiza que no hay intermediarios ni sitios alternos habilitados para este trámite, por lo que recomienda a los ciudadanos consultar siempre los canales oficiales antes de realizar cualquier gestión relacionada con el pico y placa en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para el martes 8 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el pico y placa para vehículos particulares rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para taxis el horario va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Solo pueden circular los vehículos cuyas placas finalicen en los números habilitados según el calendario oficial.

¿Dónde se debe hacer el trámite del Pico y Placa Solidario en Bogotá?

El único canal oficial para acceder y pagar el Pico y Placa Solidario es la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co. Allí el proceso se realiza en línea y el pago debe hacerse exclusivamente usando el botón PSE integrado en la plataforma oficial, evitando así páginas falsas y fraudes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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