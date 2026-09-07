Las facturas de servicios públicos desbordadas por culpa de una enfermedad ya no serán una pesadilla sin salida para los pacientes más vulnerables del país. En un fallo histórico, la Corte Constitucional le puso freno al dolor de cabeza que enfrentan miles de familias y fijó reglas claras para obligar a las EPS a responder por los costos de energía cuando se requieren tratamientos médicos en casa.

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El caso que abrió la puerta a esta decisión involucró a un adulto mayor diagnosticado con EPOC, quien dependía de un concentrador eléctrico de oxígeno para poder respirar. El uso permanente de este aparato disparó los recibos de luz a cifras que sus bolsillos no podían solventar, poniendo en grave riesgo la continuidad de su tratamiento frente a Savia Salud EPS y EPM.

Al revisar el expediente, la Sala Tercera de Revisión advirtió que la accesibilidad económica es un pilar fundamental del derecho a la salud. Bajo esta premisa, la Corte fue contundente al señalar que el servicio de energía se convierte en un presupuesto indispensable para garantizar la vida cuando se trata de equipos domiciliarios. “Le corresponde a las EPS evaluar las condiciones de cada paciente para definir la modalidad de suministro… sin que las cargas económicas se conviertan en barreras”, indicó el alto tribunal en su comunicado.

El fallo le ordena a Savia Salud EPS realizar una valoración médica integral en un plazo máximo de 10 días para determinar si persiste la necesidad del oxígeno y bajo qué condiciones exactas debe suministrarse. Si se mantiene el uso del concentrador eléctrico, la EPS tendrá que asumir el costo del consumo energético atribuible al aparato, diseñando un mecanismo técnico junto con Empresas Públicas de Medellín (EPM) para medir el gasto real y reintegrarle el dinero al usuario.

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Además, la medida prohíbe tajantemente la suspensión del servicio mientras se define el panorama y obliga a sopesar alternativas como pipetas o cilindros si la economía del paciente está en juego. Esta decisión marca un precedente gigante sobre la articulación obligatoria entre el sector salud y los servicios públicos para blindar el mínimo vital de los colombianos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.