Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá ha convocado a la ciudadanía para que participe de la jornada de vacunación que se llevará a cabo este sábado 5 de septiembre de 2026. El llamado, confirmado por la SDS, se dirige a todas las personas que quieran iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, quienes solo deben acercarse a cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad con su documento de identidad.

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Esta jornada tiene como objetivo proteger a la población frente a enfermedades prevenibles por medio de vacunas, tales como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B. La importancia de mantener al día las vacunas se subraya en la lucha constante contra brotes y complicaciones de salud pública, de acuerdo con la información entregada por la SDS.

Adicionalmente, durante el evento estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una protección fundamental para niños y niñas entre 9 y 17 años. Así, el programa busca hacer frente a enfermedades asociadas a este virus que inciden de manera significativa en la salud de los menores de edad, según el aviso oficial.

La SDS también remarcó que la vacunación para ciertas poblaciones priorizadas, como gestantes y adultos mayores de 60 años, se realiza únicamente en puntos autorizados, donde las personas cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado. Esta medida busca asegurar que la aplicación, particularmente de la vacuna contra la fiebre amarilla, sea completamente segura para estos grupos vulnerables. Quienes requieran este servicio pueden consultar los puntos de atención avalados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB, también conocidas como EPS) revisando el documento oficial divulgado por la Secretaría Distrital de Salud.

Por otro lado, para facilitar el acceso a la vacunación en Bogotá, la administración distrital orienta que puede consultarse el punto más próximo a cada persona a través de la plataforma digital Mapas Bogotá. El proceso consiste en activar el buscador en dicha aplicación web, escribir la palabra ‘vacunación’ y seleccionar la opción correspondiente a las instituciones prestadoras de salud con este servicio. Una vez identificados los puntos, se recomienda tomar nota de la ubicación, horarios y demás datos necesarios, para luego acudir con documento de identidad en mano.

¿Dónde encontrar los puntos de vacunación en Bogotá para el 5 de septiembre?

La Secretaría Distrital de Salud señala que los puntos de vacunación estarán disponibles en toda la ciudad para la jornada del 5 de septiembre de 2026. Para ubicar el centro más cercano, las personas pueden consultar Mapas Bogotá, una herramienta digital que muestra la dirección, horarios y detalles de atención, asegurando así una cobertura amplia y accesible.

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH) y a quiénes se dirige su vacuna en Bogotá?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un agente infeccioso que puede causar distintas enfermedades, en especial lesiones o cáncer en el cuello uterino y otras áreas. La vacuna contra este virus, según la SDS, está disponible para niños y niñas entre 9 y 17 años en los puntos de inmunización habilitados durante la jornada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.