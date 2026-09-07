Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto que se registró en Cali el pasado 10 de agosto dejó un saldo preocupante de más de 92 mil toneladas de escombros, de acuerdo con información de la Alcaldía. Durante los 27 días posteriores a la emergencia, equipos de limpieza retiraron residuos de edificios colapsados, estructuras gravemente afectadas y numerosas viviendas con daños considerables en sus fachadas y mampostería.

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Ante esta situación, la Administración Distrital entabló una alianza estratégica con el grupo Fanalca para disponer de la maquinaria necesaria y aprovechar los escombros resultantes. Según Diego Hau, director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la iniciativa permite transformar los residuos de construcción y demolición (RCD) en ecomateriales gracias al uso de nueva maquinaria proporcionada a través de dicha alianza. El funcionario explicó que estos materiales reciclados, como adoquines y placas huella, servirán para el proceso de reconstrucción de la ciudad.

La gestión de estos residuos sigue un proceso estructurado. Primero, los escombros se transportan a tres puntos temporales de recolección habilitados por la alcaldía. Uno se encuentra en el barrio Mariano Ramos, mientras que los otros dos están ubicados en La Base y Cañaveralejo, estos últimos gestionados y autorizados por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y los dueños de los predios involucrados. Posteriormente, los materiales se trasladan a sitios de disposición final, autorizados por las autoridades ambientales del Valle del Cauca y del Cauca. En estos espacios, los residuos se clasifican, separan y trituran para ser convertidos en insumos útiles para la construcción.

La Alcaldía le apuesta así a la economía circular y a la reutilización de recursos. Después de su procesamiento, los RCD pueden ser usados como bases para vías, materiales para edificaciones, piezas para andenes y elementos de urbanismo, como bloques y ladrillos.

Un ejemplo simbólico de esta transformación es el predio de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en Cañaveralejo, el cual, tras ser uno de los puntos de acopio temporal, será convertido en el parque central Cañaveralejo. Este espacio busca ser símbolo de la memoria colectiva y la resiliencia de los caleños frente al desastre. “El mensaje que queremos dar es que sobre esos escombros del terremoto que nos ha causado tanto dolor, también vamos a hacer la reconstrucción de Cali”, aseguró Hau.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo transforma la Alcaldía de Cali los escombros en materiales de construcción?

La Alcaldía de Cali, en colaboración con el grupo Fanalca, procesa los residuos de construcción y demolición de la ciudad tras el terremoto. Los escombros se llevan a puntos de recolección, se trasladan luego a sitios de disposición final y, allí, se clasifican y trituran. Mediante maquinaria especializada, estos materiales se transforman en bases para vías, adoquines, placas y otros elementos útiles para la reconstrucción urbana.

¿Qué significa economía circular en la gestión de residuos del terremoto en Cali?

La economía circular implica el uso eficiente y sostenido de recursos, promoviendo la reutilización de materiales que tradicionalmente serían desechados. En el contexto del terremoto de Cali, la economía circular se evidencia en el aprovechamiento de los escombros para la fabricación de nuevos materiales de construcción, cerrando el ciclo del residuo y aportando a la reconstrucción sostenible de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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