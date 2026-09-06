Durante su visita a Buga, Valle del Cauca, el presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas inversiones para apoyar a las familias afectadas por la emergencia y avanzar en la recuperación del municipio.

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Entre las medidas anunciadas se encuentra una inversión de $1.200 millones destinada a la recuperación de la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los principales lugares religiosos y turísticos de Buga.

Además, el Gobierno destinará $23.000 millones para la reconstrucción de la Institución Educativa Agrícola ITA, con el propósito de recuperar este importante espacio educativo para la comunidad.

También fueron aprobados $2.500 millones para realizar 110 mejoramientos de vivienda dirigidos a familias afectadas. Estas obras buscan contribuir a la recuperación de las condiciones habitacionales y mejorar la calidad de vida de los damnificados.

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A estos recursos se suman viviendas aportadas por el sector privado para atender a las familias que resultaron afectadas por la emergencia.

El Gobierno señaló que continuará acompañando el proceso de reconstrucción y recuperación del Valle del Cauca, con acciones orientadas a restablecer la infraestructura, apoyar a las comunidades damnificadas y avanzar en la recuperación de los municipios afectados.

Las inversiones anunciadas representan nuevos recursos para la recuperación de Buga y la atención de las necesidades más urgentes de sus habitantes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.